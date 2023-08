Flitsbezorger Getir staakt activiteiten in zes Nederlandse steden en sluit magazijnen in Amsterdam

Een bezorger van Getir in Istanbul. Beeld Umit Bektas / Reuters

Getir bevestigde zijn reorganisatieplannen woensdag tegenover persbureau ANP na berichtgeving door de Amsterdamse krant Het Parool. Razendsnelle boodschappendiensten als Getir maakten tijdens de coronapandemie een enorme groei door, omdat consumenten tijdens de lockdowns veel boodschappen lieten bezorgen. De laatste tijd hebben de flitsbezorgers het lastiger.

Dinsdag kondigde Getir al een forse reorganisatie aan. Het van oorsprong Turkse bedrijf was naar eigen zeggen genoodzaakt de ‘de operationele efficiëntie’ van het bedrijf te vergroten. Daarom moest ongeveer 10 procent van het totale personeelsbestand, oftewel 2.500 medewerkers, op zoek naar een andere baan. Wat de gevolgen voor Nederlandse werknemers zijn, is nog niet duidelijk.

Getirs vertrek uit de zes Nederlandse steden is onderdeel van deze reorganisatie. Volgens het bedrijf maakten klanten in deze steden te weinig gebruik van de diensten van het bedrijf. In de steden Amstelveen, Den Haag, Haarlem, Rotterdam en Utrecht blijft Getir actief.

Magazijnen in Amsterdam

In Amsterdam kampte Getir met een ander probleem. Samen met branchegenoot Flink is het verwikkeld in een juridische strijd met de gemeente. Onlangs bepaalde de gemeenteraad dat flitsbezorgers hun magazijnen enkel nog op industrieterreinen mochten vestigen. De locaties in Amsterdam die Getir gaat sluiten, pasten niet in dit bestemmingsplan.

Op de aanwezigheid van flitsbezorgers in stadscentra en woonwijken komt al langer veel kritiek. Zo klagen bewoners over het gehaaste rijgedrag van bezorgers, die zich tijdens hun ritjes soms weinig van verkeersregels aantrekken. Ook vinden omwonenden dat anoniem ogende magazijnen binnensteden ontsieren.

Daarnaast ondervinden flitsbezorgdiensten veel negatieve gevolgen van de hoge inflatie van de afgelopen twee jaren. Omdat consumenten minder bestellen, zijn investeerders schuwer geworden om geld in bedrijven als Getir te steken. Eind vorig jaar nam Getir zijn Duitse concurrent Gorillas over, omdat dat bedrijf zijn investeringen zag opdrogen. Getir maakte eind juli bekend zijn activiteiten in Spanje, Italië en Portugal te staken.