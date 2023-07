Flinke vertraging energietoeslag: grootste deel pas eind dit jaar uitbetaald

Studenten protesteerden eerder dit jaar op de Grote Markt in Groningen voor de energietoeslag. Zij wilden ook aanspraak maken op de eenmalige energiecompensatie van het kabinet van 1300 euro. Beeld ANP

Huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het bijstandsniveau hebben ook dit jaar recht op een toeslag van 1300 euro ter compensatie van de gestegen energiekosten. Het kabinet kende de toeslag in 2022 voor het eerst toe, naar aanleiding van de explosieve stijging van de gasprijzen vorig jaar zomer. Zonder die extra inkomenssteun zouden honderdduizenden huishoudens hun energierekening niet meer kunnen betalen.

Op verzoek van de Tweede Kamer besloot het kabinet de bijzondere toeslag ook dit jaar uit te keren aan de laagste inkomensgroepen. De uitbetaling is toevertrouwd aan de gemeenten, maar die mogen het grootste deel van het bedrag (800 euro) pas uitkeren als de Wet Energietoeslag 2023 door beide Kamers is goedgekeurd. Zij mochten vanaf eind vorig jaar wel alvast een voorschot van 500 euro toekennen aan de doelgroep. Veel gemeenten hebben dat ook gedaan.

Studenten naar rechter

Begin dit jaar was de verwachting dat het wetsvoorstel uiterlijk in juni de Eerste Kamer zou passeren, waarna gemeenten de resterende 800 euro zouden uitbetalen. De wetsbehandeling is echter flink vertraagd doordat studenten, die in eerste instantie geen recht kregen op de energietoeslag, naar de rechter stapten om dit kabinetsbesluit aan te vechten. De rechter stelde meerdere procederende studenten in het gelijk.

Verantwoordelijk minister Carola Schouten (Armoedebestrijding) zette de behandeling van het wetsvoorstel tijdelijk stop om een oplossing te vinden voor de studenten. Die werd begin deze maand gevonden in het toekennen van een eenmalig bedrag van 400 euro aan een deel van de uitwonende studenten.

Door deze zoektocht ging het wetsvoorstel pas op 3 juli naar de Tweede Kamer. Die behandelt het nu pas na het zomerreces, dat tot 4 september duurt. Vervolgens moet ook de Eerste Kamer er nog over stemmen. Een woordvoerder van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) schat in dat het wetsvoorstel op zijn vroegst in oktober wet zal zijn. Wie recht heeft op de toeslag, moet dus tot eind dit jaar wachten op de resterende 800 euro.

Acute betalingsproblemen

Vooralsnog zijn er geen signalen dat gezinnen hierdoor in acute betalingsproblemen komen. Huishoudens die de 800 euro slecht kunnen missen, kunnen in geval van nood een beroep doen op de bijzondere bijstand. In de zomer verbruiken huishoudens minder energie, maar de maandelijkse voorschotbedragen in vaste energiecontracten zijn afgestemd op het gemiddelde maandverbruik over het hele jaar.

Het CBS heeft becijferd dat de gemiddelde energierekening in juni 37 procent hoger was dan in juni 2022. Op jaarbasis scheelt dat ongeveer 630 euro. Het kabinet heeft 1,4 miljard euro uitgetrokken voor de eenmalige energietoeslag.