Flinke toename coronapatiënten in Zuid-Afrika, met name in brandhaard Gauteng

Het merendeel van de nieuwe opnamen in Zuid-Afrika komt uit Gauteng. Beeld AFP

Veel nieuwe ziekenhuispatiënten in Zuid-Afrikaanse brandhaard Gauteng

De ziekenhuisopnamen in de Zuid-Afrikaanse provincie Gauteng zijn de afgelopen twee weken flink opgelopen. Van 135 nieuwe opnamen in week 45 is het aantal opnamen in week 47, de week tot zondag 28 november, gestegen naar 580 nieuwe ziekenhuisopnamen. Deze regio rond Johannesburg is de enige provincie waar de ziekenhuisopnamen in Zuid-Afrika recent flink zijn opgelopen. In andere provincies is juist sprake van een daling of stabilisatie van de nieuwe opnamen. In heel Zuid-Afrika werden afgelopen week bijna 900 patiënten opgenomen. Het merendeel van de nieuwe opnamen komt daarmee uit Gauteng. In deze regio werd vorige week de nieuwe omikronvariant vastgesteld en zijn ook de besmettingen de afgelopen week fors opgelopen. De afgelopen dagen liepen de besmettingen in heel Zuid-Afrika op van enkele honderden per dag naar circa drieduizend per dag.

Aantal gemelde besmettingen stabiel

Het aantal gemelde besmettingen in Nederland groeit nog maar nauwelijks. De afgelopen week zijn dagelijks gemiddeld 22.281 positieve tests gemeld, 3 procent meer dan vorige week. De meldingen geven echter geen goed zicht meer op het verloop van de uitbraak, omdat de GGD’s al ruim een week op maximale testcapaciteit werken en niet iedereen zich meer zal laten testen. Het percentage positieve testen is de afgelopen week per saldo gedaald van 22,1 naar 21,7 procent. Dit kan een teken zijn dat het virus zich minder snel verspreidt.

Ziekenhuiscijfers stijgen minder snel, vooral op de verpleegafdelingen

De instroom van nieuwe coronapatiënten op de verpleegafdeling is aan het stabiliseren. Op maandag daalde het weekgemiddelde van nieuwe klinische opnamen voor de tweede dag op rij. Waar er zaterdag in zeven dagen tijd gemiddeld nog 303 patiënten per dag werden opgenomen, is dit maandag nipt gezakt naar 299 patiënten, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Als je het weektotaal vergelijkt met de voorgaande week, zijn er nog wel iets meer klinische patiënten opgenomen, maar het aantal van 299 is slechts 13 procent hoger dan een week eerder. In de afgelopen drie weken was het groeipercentage hoger en schommelde het tussen de 20 en 30 procent. Op de intensivecare-afdelingen stijgt het aantal nieuwe opnamen nog onverminderd verder, deze week werden dagelijks gemiddeld 48 nieuwe ic-patiënten opgenomen.