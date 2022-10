Flinke prijsverhogingen helpen Unilever aan hogere omzet, maar voorlopig niet meer winst verwacht

Een Unilever-fabriek waar tandpasta wordt geproduceerd. Beeld Reuters

Met dank aan flinke prijsverhogingen (12,5 procent) is de omzet van Unilever in het derde kwartaal met 10,6 procent gegroeid. Dat heeft de Britse voedings- en verzorgingsmultinational donderdag bekend gemaakt. Unilever rekende daarmee de gestegen kosten voor grondstoffen, vervoer en energie grotendeels door in de prijzen in de supermarkt. Het bedrijf verkocht in juli, augustus en september wel iets minder producten (min 1,6 procent), maar die daling werd dus ruimschoots goedgemaakt door de hogere prijzen.

Alle vijf divisies (schoonheid en welzijn, persoonlijke verzorging, huishoudelijke producten, voeding en ijs) droegen bij aan de omzetstijging. Die was sterker dan analisten hadden verwacht. Unilever verhoogt de omzetverwachting voor het hele jaar. De multinational denkt nu ruim 8 procent meer omzet te boeken.

Dit jaar rekent Unilever op kostenstijgingen van in totaal 4,5 miljard euro, waarvan het grootste deel zich voordoet in de tweede helft van 2022. Ook volgend jaar zal Unilever meer kwijt zijn aan vervoer en leveranciers, mede omdat de lonen voor werknemers dan waarschijnlijk harder omhooggaan. Dat doet de verwachte daling van grondstoffenprijzen teniet. Unilever verwacht in de eerste helft van volgend jaar nog eens 2 miljard euro aan kostenverhogingen.

Nog meer prijsstijgingen

Dat betekent dat er de komende maanden nog meer prijsstijgingen zullen volgen. Volgens Unilever-topman Alan Jope is het concern zich ‘extreem bewust’ van de financiële druk waar consumenten mee te maken hebben. Van een massale overstap naar goedkopere huismerken zegt de maker van onder meer Axe en Cif nog niks te merken. Volgens Jope heeft Unilever sterke merken en kiezen consumenten niet automatisch voor de laagste prijzen. Bovendien neemt Unilever een deel van de pijn weg, aldus Jope, door dit jaar genoegen te nemen met een iets lagere winstmarge (16 procent) dan vorig jaar.

Meer winst verwacht Unilever dit jaar dan ook niet. De extra inkomsten worden onder meer gestoken in marketing, waardoor de winstmarge stabiel blijft. Voor volgend jaar en 2024 wordt wel meer winst verwacht. De totale omzet bij Unilever kwam uit op 15,8 miljard euro, krap 18 procent meer dan dezelfde periode vorig jaar. Daarbij hielpen gunstige wisselkoersen het Britse concern.

Rivalen van Unilever kwamen vorige week al met hun cijfers. Nestlé, eigenaar van KitKat, Nescafé en Maggi, wist ook met forse prijsverhogingen de hogere kosten op te vangen. De cijfers van het bedrijf achter schoonmaakmiddelenmerk Dettol en Durex-condooms, Reckitt Benckiser en het Amerikaanse voedingswarenconcern Kraft Heinz lieten hetzelfde patroon zien.

Jope meldde twee maanden geleden uiterlijk eind volgend jaar te stoppen als topman van Unilever. De Schot bekleedde de hoogste post sinds 2019, als opvolger van Paul Polman. De Britse multinational is nog op zoek naar een opvolger, waarbij analisten het liefst iemand van buiten zien.