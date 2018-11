Flinke hap uit beurswaarde Apple: wat is er aan de hand?

Apple-baas Tim Cook tijdens een conferentie eerder dit jaar. Beeld REUTERS

Groeicijfers presenteren van tientallen procenten en duizelingwekkende winsten en toch 7 procent van je beurswaarde verliezen na bekendmaking van je cijfers. Het gebeurde Apple, het eerste bedrijf dat eerder dit jaar de grens van 1000 miljard aan beurswaarde passeerde. In één klap 7 procent eraf gaat dan hard. In de woorden van The Wall Street Journal-columnist Dan Gallagher: Apple’s Juice Runs Out.

Goed nieuws was er desondanks genoeg. In de voorbije drie maanden wist Apple duidelijk aan de verwachtingen te voldoen met een omzet van 62,9 miljard dollar, 20 procent meer dan een jaar eerder. De nettowinst steeg met 32 procent tot 14,2 miljard dollar. Dat zijn mooie cijfers, mooier zelfs dan analisten hadden verwacht.

Verreweg het grootste deel van die omzet is overigens afkomstig uit de verkoop van hardware, zoals iPhones, iPads, Macs en de Apple Watch. Bijna de helft van de totale omzet komt zelfs voor rekening van de iPhone. Apple is daar dus nog erg afhankelijk van. De gemiddelde prijs van een iPhone steeg in een jaar tijd met maar liefst 28 procent tot 793 dollar. Hiermee weet Apple de afvlakkende verkoopaantallen – toch nog altijd bijna 47 miljoen iPhones in drie maanden – behoorlijk te compenseren.

Winkelkarretje

Waarom dan toch die sombere gezichten onder beleggers en analisten na de bekendmaking? Dat heeft vooral te maken met de vooruitzichten voor de komende feestmaanden. Apple verwacht in zijn belangrijke eerste kwartaal van het nieuwe boekjaar, dat eindigt in december, tussen de 89 miljard dollar en 93 miljard dollar omzet te maken. Dat is minder dan kenners hadden verwacht.

Er speelt ook wat anders. Geheel onverwacht heeft Tim Cook gezegd dat hij voortaan niet meer bekendmaakt hoeveel iPhones, iPads en andere apparaten Apple precies verkoopt. Cooks verdediging: Samsung en Google doen dat ook niet. En: ‘Het is een beetje alsof je met je winkelwagentje langs de kassa loopt en de kassière vraagt: hoeveel producten heb je in je karretje? Dat doet er helemaal niet toe. Het gaat om de totale waarde van wat er in je wagentje zit.’

Wim Zwanenburg, analist bij Stroeve Lenberger, kan zich daar wel wat bij voorstellen. ‘De markt begint aardig verzadigd te raken, dus het is ook wel logisch dat de groei er wat uit is. Tegelijk is het ongelofelijk knap dat Apple veel meer geld per toestel verdient. De kritiek is de laatste tijd dat Apple te weinig innovatief is. Die kritiek wordt gelogenstraft door de cijfers. De trouwe fans hebben steeds meer geld over voor hun nieuwe iPhone.’

De analist noemt de reacties op de beurs overdreven. ‘De markt is schrikachtig. Ik verwacht dat er nog wel een correctie op komt.’ Zwanenburg blijft enthousiast over Apple: ‘Ik zie alleen maar positieve onderliggende trends.’

Gezondheid

Apple legt veel nadruk op de groei van zijn dienstentak, waar alles onder valt dat géén hardware is. Abonnees van Apple Music, bijvoorbeeld, en opbrengsten uit de App Store. Die dienstendivisie is nu goed voor een omzet van 10 miljard dollar, een stijging van 17 procent. Net als andere techbedrijven zet Apple bovendien steeds meer in op de lucratieve gezondheidsmarkt.

Deze week kondigde het concern nog aan dat de Stanford-universiteit bijna 420 duizend mensen gaat volgen met Apple Watches. De vraag of is deze smartwatches in staat zijn hartritmestoornissen vast te stellen bij mensen die de diagnose nog niet hebben. Het wordt een van de grootste hartonderzoeken ooit. De laatste Apple Watch is technisch in staat ECG-filmpes te maken, maar in Nederland is daar nog geen toestemming voor.