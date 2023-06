Flinke graspollenpiek door nat voorjaar en huidige droogte

Beeld EPA

Graspollen blijft maar rondvliegen en opwervelen door de droogte

Het natte voorjaar en de huidige droogte veroorzaken dit jaar een flinke graspollenpiek. De afgelopen twee weken lag de gemiddelde hoeveelheid graspollen per kubieke meter lucht op sommige dagen twee, drie of zelfs vier keer zo hoog als het gemiddelde van de afgelopen tien jaar, blijkt uit de pollentelling van het Leids Universitair Medisch Centrum. Op het dak van het ziekenhuis staat een soort stofzuiger die luchtmonsters neemt voor de telling.

Het stuifmeel van grassen, die eind mei in bloei komen, kan hevige allergische reacties oproepen bij mensen met hooikoorts. Dit jaar hebben de grassen door het natte voorjaar goed kunnen groeien, zegt bioloog Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit. ‘Tot half mei viel er dit jaar relatief veel regen, waardoor het gras flink omhoog kwam. En toen werd het droog.’

Door die aanhoudende droogte van de afgelopen maand kan het stuifmeel zich ook nog eens extra goed verspreiden door de lucht. ‘Er spoelt ook niks de grond in, waardoor het pollen weer kan opwervelen’, zegt de bioloog.

Vooral jonge vrouwen zoeken met hooikoortsklachten hulp bij de huisarts

Een paar miljoen Nederlanders hebben last van hooikoorts, schat het Elkerliek-ziekenhuis in Helmond, dat ook pollentellingen doet. Zij zoeken lang niet allemaal medische hulp. Ongeveer 6 procent van de Nederlanders (58 per duizend inwoners) had in 2021 de diagnose hooikoorts van de huisarts, blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral vrouwen tussen de 15 en 45 jaar bezochten de dokter met hooikoorts, bijna 90 per duizend inwoners. Mannen van boven de 75 jaar komen het minst met hooikoorts bij de huisarts.

Een lichtpuntje voor mensen die snotteren door graspollen: ‘Door de hoge temperaturen is het bloeiseizoen sneller voorbij. Daardoor is er ook een kans dat het hooikoortsseizoen eerder klaar is’, aldus bioloog Van Vliet.