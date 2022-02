Flinke daling uitstoot in 2020, maar niet dankzij structurele verandering

De hoogovens van Tata Steel. Beeld ANP

Dat het doel wordt gehaald, is gedeeltelijk een toevalstreffer. Door de pandemie verminderde het wegverkeer, wat daardoor 15 procent minder uitstootte dan in 2019. Bovendien was het een warm jaar, waardoor minder aardgas nodig was voor verwarming. De enige sector waar structurele uitstootreductie plaatsvond is de energiesector. Vanaf 2015 is de uitstoot hier met 39 procent gedaald, grotendeels door het sluiten van kolencentrales. De uitstoot door kolencentrales is in vijf jaar tijd met 80 procent verminderd. De regering heeft inmiddels nieuwe wettelijke doelen gesteld: in 2030 moet de uitstoot 49 procent lager zijn.

Minder uitstoot leidt tot betere luchtkwaliteit

Buiten een reductie in broeikasgassen zijn er in 2020 ook minder luchtverontreinigende stoffen zoals zwaveldioxide, stikstof en fijnstof uitgestoten in 2020. De luchtkwaliteit is daardoor verbeterd, schrijft het RIVM. De emissie van ammoniak is wel licht toegenomen, door een kleine stijging in het aantal dieren en door een toename van de hoeveelheid stikstof in koeienmest.

Sinds 2020 gelden voor alle EU-landen reductiedoelstellingen voor luchtverontreinigende stoffen. Hierbij moet de uitstoot verminderen ten opzichte van 2005. Tot dusver zijn deze doelen ieder jaar behaald.

Hoge temperaturen in 2020, ook 2022 veel warmer dan gemiddeld

Door het warme weer is in 2020 omgerekend 1,5 megaton minder CO2 uitgestoten door de verbranding van aardgas. Dat staat gelijk aan 6 procent van de totale uitstoot door huishoudens en de dienstensector in 2019. In 2020 lag de gemiddelde temperatuur in de Bilt op 11,7 graden.

Vooral in de herfst- en wintermaanden was het warm: de gemiddelde temperatuur nauwelijks onder het gemiddelde van 1991 tot en met 2020. Er was precies één week waarin het kwik ook overdag onder het vriespunt kwam – de definitie van het KNMI voor koud weer.

Een aantal dagen half januari uitgezonderd, is ook 2022 tot dusver een warm jaar. Tot en met 8 februari bedroeg de gemiddelde temperatuur 5,2 graden: kouder dan de 6,5 graden die in dezelfde tijd in 2020 werd gemeten, maar een stuk warmer dan de gemiddelde 3,6 graden van 1991 tot en met 2020.

Met medewerking van Semina Ajrović