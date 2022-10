Flinke aardbeving in Groningen leidt tot 191 schademeldingen

Een verlichte boortoren van de NAM nabij het dorp 't Zandt in Groningen. Beeld ANP

Op sociale media melden Groningers uit een groot gebied wakker te zijn geworden van de klap, die het KNMI om 4.17 uur registreerde. De meteorologische dienst bevestigt dat de gaswinning de oorzaak van de schok is. In de loop van de dag moet duidelijk worden hoeveel schade de beving heeft veroorzaakt. Burgemeester Ben Visser van de gemeente Eemsdelta reageerde op Twitter: ‘Vanmorgen een zware aardbeving bij Wirdum die tot ver in de omtrek werd gevoeld. Dit heeft grote impact. Materieel en mentaal. Het went niet. Ik wens een ieder veel sterkte.’

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) meldde zaterdag aan het begin van de avond dat er 191 schademeldingen zijn binnenkomen. Er zijn vijf meldingen gedaan van een mogelijk acuut onveilige situatie. Daar worden veiligheidsinspecties uitgevoerd.

De nieuwe beving komt op een saillant moment. De parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen onderzoekt momenteel hoe de gaswinning zo kon ontsporen. Tijdens de komende, laatste verhoorweek zullen onder andere oud-minister Eric Wiebes, minister-president Mark Rutte en NAM-directeur Johan Atema moeten getuigen.

Ondertussen klinkt steeds vaker de suggestie om vanwege de energiecrisis de gaskraan in Groningen juist weer open te draaien. In een reactie op de aardbeving van zaterdag laat staatsecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw, D66) echter weten het Groningenveld zo snel mogelijk te willen sluiten. ‘Gaswinning in Groningen is onveilig en zorgt naast schade ook voor angst en onzekerheid.’ Ook Vijlbrief verschijnt komende week bij de enquêtecommissie.

Vanaf deze maand staat de gaswinning in Groningen ‘op de waakvlam'. Dat betekent dat er nog een minimale hoeveelheid gas wordt gewonnen (2,8 miljard kubieke meter), om het veld uiterlijk tot 2024 in bedrijf te houden. Het kabinet wil alleen weer gas gaan winnen als er veiligheidsrisico's zijn, bijvoorbeeld doordat huishoudens en ziekenhuizen niet meer verwarmd kunnen worden. Met de goedgevulde gasopslagen is die kans voor komende winter erg klein.

Het is bekend dat er ondanks het staken van de gaswinning nog steeds aardbevingen in Groningen kunnen optreden. De oorzaak daarvan is zestig jaar gaswinning. Doordat het het gas uit de bodem is gepompt, zijn op drie kilometer diepte in het reservoir drukverschillen ontstaan. Die worden nu vereffend. Het aantal (zware) aardbevingen is volgens het Staatstoezicht op de Mijnen echter al drie jaar hoger dan de modellen voorspellen.