Flexwerk wordt minder flexibel, ‘vast’ minder vast, maar wat betekent het voor u?

Ook flexwerkers krijgen recht op een ontslagvergoeding als hun werk eindigt. Beeld Hollandse Hoogte / Dolph Cantrijn

Flexbaan minder flexibel

Werkgevers betalen al hun werknemers premie voor de werkloosheidsuitkering, de WW. Nu is de premie via een ingewikkeld systeem voor flexwerkers vaak lager dan de premie voor ‘vaste’ krachten.

Dat wordt vervangen door twee WW-premies, één voor flexkrachten en één voor ‘vaste’ werknemers. Flex wordt duurder, vast minder duur. Het verschil wordt 5 procent. Dit was een wens van ‘links’ – PvdA, SP, GroenLinks. De hogere WW-premie geldt niet voor jongeren tot 21 jaar die maximaal twaalf uur per week werken.

Ook flexwerkers krijgen recht op een ontslagvergoeding als hun werk eindigt. Nu is er pas na twee jaar werken zo’n ‘transitievergoeding’. Dat maakt korte contracten nu aantrekkelijk voor werkgevers. Dat voordeel vervalt. Als een uitzendbureau geen nieuw werk heeft voor een uitzendkracht, dan moet ook een ontslagvergoeding betaald worden.

Nu mag een reeks tijdelijke contracten twee jaar duren. Dat wordt weer drie jaar, zoals het tot 2015 was. Dit was een wens van werkgevers.

Werknemers die als payroller werken, krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever. Voor pensioenopbouw geldt dat niet. Payrollers krijgen in 2021 een aparte pensioenregeling. Per saldo worden payrollers duurder voor werkgevers.

Oproepkrachten hoeven niet meer continu beschikbaar te zijn. Als er werk is, moet de werkgever dat vier dagen tevoren melden. Als het werk plots niet doorgaat, hebben de oproepkrachten toch recht op loon.

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (D66). Beeld ANP

De vaste baan wordt minder ‘vast’

Werkgevers kunnen vaste krachten voortaan makkelijker ontslaan via de kantonrechter. Nu kan de werkgever daar op basis van één van zes redenen ontslag vragen. Dat zijn ‘frequent verzuim met voor de bedrijfsvoering onaanvaardbare gevolgen’, ‘disfunctioneren’, ‘verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer’, ‘werkweigering wegens een ernstig gewetensbezwaar’, ‘een verstoorde arbeidsverhouding’, of ‘andere omstandigheden die zodanig zijn dat voortzetting in redelijkheid niet kan worden gevergd’. Als een werkgever zo’n ‘ontslaggrond’ opvoert moet hij dat wel onderbouwen. Ontslag wordt nu ook mogelijk als sprake is van een optelsom van deze redenen, die ieder afzonderlijk te licht zijn voor ontslag. Dit wordt de zogenoemde cumulatiegrond. De rechter kan dan wel een hogere ontslagvergoeding, ‘transitievergoeding’, toekennen. Als de werkgever zich ‘ernstig verwijtbaar’ opstelt, kan de rechter daarbovenop nog een ‘billijke vergoeding’ toekennen.

De ontslagvergoeding voor ‘vaste’ krachten wordt versoberd. Wie nu na meer dan tien jaar ontslagen wordt, krijgt een extra hoge ontslagvergoeding. Dat vervalt.

Oorspronkelijk wilde Koolmees ook de maximale proeftijd voor werknemers die een ‘vast’ contract krijgen verlengen van twee naar vijf maanden. Dit voorstel is in de Tweede Kamer gesneuveld. Tijdens de proeftijd kunnen werkgever en werknemer van het ene moment op het andere het contract beëindigen.