Flexibele schooltijden? Ideaal voor ouder en kind

Kinderen spelen op het plein na afloop van hun schooldag op de Sterrenschool in Apeldoorn. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Het is half drie, en Sterrenschool Apeldoorn is net uit. De andere scholen van Apeldoorn zijn een week dicht in de herfstvakantie, maar deze niet. De school werkt namelijk met flexibele lestijden, waarover ouders deels zelf kunnen beslissen.

‘Dit hoort gewoon bij de vooruitgang,’ zegt moeder Jolanda ter Maten, terwijl de laatste kinderen nog een potje voetballen op het plein. ‘Beide ouders werken tegenwoordig, niet iedereen hoeft door dezelfde molen.’ Voor Ter Maten en de andere ouders op het plein is deze school een uitkomst. ‘Ik heb een eigen bedrijf, dus is dit heel handig’, zegt Carolien Yenal. Ze kan zelf kiezen wanneer ze op vakantie wil met haar kinderen, mits ze dat een half jaar van tevoren aanvraagt. Een snipperdagje kan ze zelfs nog de avond vooraf aangeven. ‘Voor als je een keer naar Efteling wilt. Als je op maandag gaat, staat er zelfs geen rij!’

De Sterrenschool Apeldoorn is een van de scholen die deelnemen aan een proef met flexibele lestijden. De school barst met 165 leerlingen bijna uit haar voegen. Nu de proefperiode bijna afloopt, hopen zowel de ouders als de school dat de boel niet op de schop hoeft. Naast de voordelen voor ouders is flexibel onderwijs volgens hen ook goed voor het kind. Er is veel individuele aandacht en de leerlingen zien veel verschillende gezichten.

Lesprogramma op maat

Zorgen die flexibele tijden niet voor chaos? ‘Wij zijn juist een heel gestructureerde school’, zegt schooldirecteur Hans van der Most bij een kop koffie. ‘Dat moet ook wel, want je moet elk uurtje voor elk kind verantwoorden.’ Per kind houdt de school de vooruitgang bij op verschillende vlakken. Op basis hiervan wordt een lesprogramma op maat gemaakt. ‘Als je een zwakke rekenaar hebt in groep zeven, kun je hem gewoon laten rekenen met groep zes.’ Dat brengt wel extra kosten met zich mee, door extra personeel voor individuele begeleiding.

Bijna 80 procent van de schoolleiders in het basis- en speciaal onderwijs wil flexibeler kunnen omgaan met onderwijstijd, blijkt uit een enquête onder ruim zeshonderd leden van de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS). Toch zijn er nog geen plannen hieraan op grote schaal gehoor te geven, want op een aantal scholen leidde de proef met flexibel onderwijs tot grote problemen.

Waarom is het op het Sterrencollege Apeldoorn wel gelukt? ‘Een hele goede voorbereiding, en een team dat ervoor gaat,’ zegt Van der Most. Zijn school besteedde eerst jaren aan het werven en trainen van de juiste mensen. ‘Iedereen heeft elkaar eerst goed leren kennen.’ Naast leerkrachten zijn er ook mensen uit de kinderopvang, met een ‘pedagogische achtergrond’ in plaats van een didactische. Ten slotte heeft de school zich verzekerd van de steun van de ouders en het bestuur.

Juf Annemieke van der Linde was er vanaf het begin bij: ‘Het maken van het programma was in begin even een werkje, maar ook daar krijg je handigheid in. Nu gaat het allemaal vanzelf. Kwaliteit heeft niet te maken met het aantal uren onderwijs, maar met goede organisatie. En goede leerkrachten.’

