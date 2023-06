Flexbouw blijft ondanks toename achter bij streven kabinet

Flexwoningen in Vlaardingen voor de langdurige opvang van Oekraïense vluchtelingen. Beeld Arie Kievit

De ambitie van het kabinet om voor eind 2024 37.500 flexwoningen te realiseren, lijkt ver weg. Sinds 2019 is in totaal voor net iets meer dan 10 duizend tijdelijke woningen een vergunning uitgegeven, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2022 zijn in Nederland 3.300 tijdelijke woningen vergund, 43 procent meer dan in het jaar daarvoor. Dat is fors minder dan de 15 duizend nieuwe tijdelijke woningen waar minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) naar streeft.

Het merendeel van de tijdelijke huisvesting is nieuwbouw, maar er worden ook verbouwingsvergunningen verleend. Dat zijn dan bijvoorbeeld voormalige kantoorpanden die worden verbouwd tot woonruimte.

Tijdelijke woningen werden eerst voornamelijk voor studenten neergezet, in 2019 was de helft van de verleende vergunningen voor studentenkamers. Dat is nu minder dan 3 procent. Het aantal vergunningen voor woningen voor arbeidsmigranten en seizoensarbeiders is juist toegenomen. De grootste groep, ‘Overig’, bestond in 2022 voor een kwart uit statushouders en Oekraïners, verder zijn deze woningen onder andere bestemd voor spoedzoekers, bijvoorbeeld na een scheiding, dak- en thuislozen en mantelzorgers.

Het is niet zeker dat alle vergunde woningen gebouwd gaan worden, en de bouw kan nog even duren. Na een bouwvergunning duurt het vaak zo’n twee jaar voor het huis gereed is, bij tijdelijke woningen kan dit vaak wel sneller. De provincie Noord-Brabant verleende de afgelopen vier jaar verreweg de meeste vergunningen voor tijdelijke huisvesting: ruim 2,5 duizend, maar Flevoland staat bovenaan als het gaat om het aantal vergunningen per inwoner.