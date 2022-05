Fleur Jongepier doet examen filosofie: ‘Maak de examenstof, gebaseerd op gedachtegoed van oude, mannelijke denkers, eens moderner en kleurrijker’

51.000 klachten na de eerste examendag

Na hun eerste examens wisten veel examenkandidaten niet hoe snel ze de klachtenlijn van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) moesten bereiken. Vrijdagochtend kwamen daar ruim 51 duizend klachten binnen, vier keer zoveel als vorig jaar na dag één.

Eindexamenkandidaten waren vooral ontevreden over het vwo-examen Nederlands. De vwo’ers beklaagden zich over de lengte van de eerste twee teksten, beide over een tentoonstelling van kunstenaar Damien Hirst. De lengte van de teksten en de grote hoeveelheid open vragen bracht de leerlingen naar eigen zeggen in tijdnood, waardoor ze het einde moesten afraffelen.

Zegt de stortvloed klachten daadwerkelijk iets over de kwaliteit van de examens of alleen over de naamsbekendheid van het LAKS? Dat is lastig te bepalen, zegt bestuurslid Sarah Broekmeulen. ‘We krijgen veel onzinklachten binnen en realiseren ons dat sommige leerlingen alleen maar klagen om het klagen.’

De klachten die wel gegrond zijn, stuurt het LAKS door naar het College voor Toetsen en Examens en Cito (CvTE). Jaarlijks geeft het CvTE de klagers in een aantal gevallen gelijk en past het college een antwoord in het correctievoorschrift aan.