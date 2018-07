Flesje met zenuwgas novitsjok gevonden in huis van Brits slachtoffer

De Britse politie heeft een flesje met het zenuwgas novitsjok gevonden in het huis van Charlie Rowley, die onlangs met vergiftigingsverschijnselen in een ziekenhuis in Salisbury werd opgenomen. Zijn vriendin Dawn Sturgess overleed deze week nadat zij in contact was gekomen met de uiterst giftige stof.

Novitsjok is een zenuwgas dat tijdens de Koude Oorlog door de Sovjet-Unie werd ontwikkeld. Vermoed wordt dat Sturgess en Rowley in aanraking zijn gekomen met restjes van het gas dat in maart werd gebruikt bij een aanslag op de Russische ex-spion Sergei Skripal in Salisbury. Daarbij raakten Skripal en zijn dochter Joelia doodziek, maar zij overleefden de aanslag en zijn nu op een geheime locatie ondergebracht.

De vondst van het flesje kan een belangrijke rol spelen in het onderzoek naar de toedracht van de aanslag die de verhouding tussen Groot-Brittannië en Rusland zwaar onder druk heeft gezet. Groot-Brittannië en een reeks andere westerse landen zetten Russische diplomaten het land uit als reactie op de aanslag.

De politie vermoedde al dat Rowley en Sturgess in contact waren gekomen met het flesje dat de daders van de aanslag op Skripal ergens hebben weggegooid. Het is onduidelijk hoe het flesje in het huis van Rowley in Amesbury terecht is gekomen. Amesbury ligt ongeveer vijftien kilometer van Salisbury, de plaats waar Skripal werd vergftigd.

Mogelijk kunnen de makelij van het flesje of sporen erop aanwijzingen opleveren over de herkomst van de daders. Moskou heeft steeds ontkend dat het achter de aanslag op Skripal zat, ook al gaat het om een zenuwgas dat in Russische militaire laboratoria is ontwikkeld.

De Britse autoriteiten zullen de vondst van het flesje ongetwijfeld doorgeven aan de OPCW, de organisatie die toezicht houdt op het verbod op chemische wapens. Die organisatie stelde eerder al vast dat het bij de vergiftiging van Skripal om novitsjok ging. Maar sinds kort heeft de OPCW, tot woede van Rusland, ook de bevoegdheid te onderzoeken wie er achter het gebruik van het zenuwgas zat.