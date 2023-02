Flapuit met poten in Vechtdal-klei wordt BBB-leider in Eerste Kamer

Ilona Lagas, de beoogde fractievoorzitter van BBB in de Eerste Kamer. Beeld Kiki Groot

‘Ilona is een vrouw met de poten in de klei en eentje die de handen uit de mouwen steekt. Een niet-lullen-maar-poetsen-type. Precies wat bij BBB past.’ Met deze karakterschets introduceert Caroline van der Plas, partijleider van de BoerBurgerBeweging, donderdagochtend haar topkandidaat voor de Provinciale Staten. BBB hoopt bij de verkiezingen op 15 maart acht à tien zetels in de Eerste Kamer te veroveren. Als dat lukt, wordt BBB een van de grootste fracties in de Senaat. Ilona Lagas-Meijer is de beoogd fractievoorzitter.

De 67-jarige inwoner van het Overijsselse Vechtdal is een VVD-deserteur. Bijna dertig jaar opereert zij als politica onder de vlag van de liberalen. Tussen 1990 en 2020 is zij eerst VVD-gemeenteraadslid in Nieuwleusen en daarna raadslid, fractievoorzitter en wethouder in de gemeente Ommen (beide Overijssel). In de raad neemt ze geen blad voor de mond (ze omschrijft zichzelf als ‘flapuit’). Zo beledigt ze haar raadsgenoten eens door hen tijdens een verhit debat over de komst van een asielzoekerscentrum weg te zetten als de ‘Raad van Stommen’.

In 2021 stapt Lagas (uitspraak: La-gás, met de klemtoon op de tweede lettergreep) gedesillusioneerd uit de partij. Ze voelt zich niet langer thuis bij de VVD. De stikstofcrisis lijkt doorslaggevend voor haar besluit naar BBB over te stappen. Ze beziet met argusogen hoe de VVD-top vanaf medio 2019 aanstuurt op een stevige reorganisatie van de intensieve veehouderij. De partijleiding voelt zich daartoe gedwongen door de uitspraak van de Raad van State. De hoogste bestuursrechter draagt het kabinet op de natuur beter te beschermen.

Boze brief aan Dijkhoff

Lagas, die in een verbouwde boerderij in een landelijke omgeving woont, leeft erg mee met de veehouders in haar omgeving die met hun tractor in Den Haag demonstreren. Ze vindt dat de VVD de boeren te hard wil aanpakken. Eind 2019 stuurt ze daarover een boze brief naar toenmalig fractievoorzitter in de Tweede Kamer Klaas Dijkhoff. Op Facebook neemt ze het vurig op voor de protesterende agrariërs. Tegen de lokale omroep Vechtdal TV zegt ze in 2020: ‘Ik kan me erg opwinden over de manier waarop de boeren worden behandeld. Er wordt eenzijdig ingehakt op een sector die het allemaal verkeerd zou doen.’

Maar het schuurt al eerder tussen haar en de VVD. In NRC vertelt ze dat ze zich steeds vaker ergerde aan de –volgens haar – ‘grootstedelijke’ focus van het regeringsbeleid. ‘Windmolens, zonneparken…. wij op het platteland krijgen alle rotzooi.’ De VVD is een ‘klapmachine’ voor Mark Rutte. ‘Het telde op’, zegt ze in De Telegraaf. ‘Als wethouder botste ik al zo nu en dan met centraal (de landelijke partijleiding, red.). Het is moeilijk de partij van binnenuit te veranderen en in deze coalitie is de VVD een tweede D66 geworden.’

Lagas is geboren en getogen in Zwolle. Op haar achttiende gaat ze aan het werk bij het poliklinisch laboratorium van het Sophia-Ziekenhuis in haar geboortestad. Wanneer ze elf jaar later vertrekt, staat ze aan het hoofd van het lab. Vervolgens stapt ze over naar het onderwijs, naar eigen zeggen haar grote passie. Ze werkt 25 jaar bij het Deltion College in Zwolle, een mbo-school. Ze doceert Duits, Maatschappijleer en Beveiliging. Later komt ze in het management van de opleiding Internationale Handel.

financieel debacle

Tegen die tijd timmert Lagas al stevig aan de weg in de lokale politiek. Ze is wethouder van 2006 tot 2014, en nog eens tien maanden tussen 2017 en 2018. Vanaf 2014 heeft ze een eigen bedrijf. Ze verhuurt zichzelf als procesbegeleider en conflictbemiddelaar.

Wethouder Lagas houdt zich voornamelijk bezig met ruimtelijke ordening. Haar nadir als politica beleeft ze in december 2011. Ze ontloopt ternauwernood een motie van wantrouwen van de gemeenteraad, nadat ze (lang niet als enige) politiek verantwoordelijk is geweest voor een groot financieel debacle. Een ambitieus gemeentelijk bouwplan zadelt de gemeente op met een verlies van 28,5 miljoen euro. Een onderzoek van de lokale rekenkamer wijt dit aan falend toezicht van het gemeentebestuur.

Ook als VVD-wethouder zet ze zich in voor de belangen van boeren en andere ondernemers. Als het moet, gaat ze creatief om met de wet. Zo maakt ze de uitbreiding van een melkveehouderij in het beschermde Vechtdal mogelijk, terwijl het bestemmingsplan dat eigenlijk niet toelaat. ‘Als ambtenaren tegen mij zeggen: ‘dat kan niet of dat mag niet’, dan vraag ik: ‘is er een manier waarop het wél kan?’ Dit was geen kwestie van de wet omzeilen, maar gebruikmaken van de denkkracht van belanghebbenden’, zegt ze in 2012. ‘Ondernemers met een plan kunnen zich rechtstreeks bij de gemeente melden. De ambtenaren gaan dan meedenken om te kijken wat mogelijk is. Niet om te kijken wat de regels toestaan.’

De lokale omroep vraagt in 2011 of haar politieke ambities misschien verder reiken dan de regio Ommen. Ze ontkent. ‘Overijssel is mij groot genoeg, verder ga ik niet.’ Het kan verkeren. Vanaf juni moet Lagas zich als BBB-senator elke dinsdag in Den Haag melden.