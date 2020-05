Fitnessbranche dreigt met kort geding als vervroegde openstelling uitblijft

Sportschool Inspire2Move in Terschuur past zijn ruimte aan de voorgeschreven maatregelen aan. Beeld ANP

Met krantenadvertenties, de massaal gedeelde hashtag #Samensterker en een eveneens massaal ondertekende online petitie, waarin voor openstelling per 1 juni wordt gepleit, probeert NL Actief het kabinet alsnog op andere gedachten te brengen. Het ministerie van VWS bevestigde dit weekeinde dat er overleg plaatsvindt. Ook erkent het ministerie dat een door de branche opgesteld protocol een positieve beoordeling kreeg. ‘Een goed werkend protocol betekent niet automatisch dat een sector open kan.’

De ergernis is groot nu sportscholen in de door premier Mark Rutte gepresenteerde ‘routekaart’ zo’n beetje achter in de rij moeten aansluiten, terwijl in veel andere landen sportscholen onder voorwaarden juist weer wel open mogen. ‘Als wij nog vier maanden moeten wachten, kan de helft van onze sportscholen helemaal niet meer open, want die zijn dan over de kop gegaan’, zegt directeur Patrick Rijnbeek van NL Actief.

Kwaad bloed

Volgens de algemeen directeur van die brancheorganisatie, Ronald Wouters, heeft vooral de ‘bijna denigrerende’ toon waarmee premier Rutte vorige week over sportscholen sprak – volgens hem vaak kleine ruimtes waar apparaten niet altijd goed worden schoongemaakt - kwaad bloed gezet. Wouters spreekt van ‘de grootste sport van Nederland’ (ruim drie miljoen beoefenaren), en wijst erop dat de sector goed is voor een jaarlijkse omzet van anderhalf miljard euro en 84 duizend voltijdsbanen.

Wat de branche vooral ook steekt, is dat een al vier weken geleden opgesteld protocol om veilig te kunnen sporten (waarin staat dat er een reserveringssysteem wordt ingevoerd, maximaal één sport per tien vierkante meter, schoonmaken van apparaten voor en na gebruik en thuis omkleden en douchen) aanvankelijk zeer positief werd beoordeeld door het ministerie van Volksgezondheid. Patrick Rijnbeek: ‘Er moesten een paar punten en komma’s worden gewijzigd, en daarna hoorden we niets meer.’

Tot afgelopen week dus, toen het kabinet aankondigde dat onder meer allerlei vormen van buitensporten onder voorwaarden weer worden toegestaan, terrassen open mogen per 1 juni, zwembaden zelfs maandag, maar sportscholen en fitnessclubs pas per 1 september. Dit vanwege onduidelijkheid over wat er bij deze vorm van binnensporten aan aerosolen (wolkjes van minuscule druppeltjes) vrijkomt, wat weer effect kan hebben op de verspreidingswijze van het coronavirus.

Apparaten buiten

Volgens algemeen directeur Wouters van NL Actief schuilt de ergernis er ook in dat de sector geen enkel signaal van het kabinet heeft gekregen – na de waarderende woorden voor het ingediende protocol – dat er misschien toch ‘iets’ mogelijk zou zijn voor de branche. Sportscholen die daarvoor de ruimte hebben, proberen nu in allerijl hun apparaten buiten op te stellen om nog enig werk te hebben.

NL Actief wijst erop dat de vorm van sportbeleving niet of amper tot extra verkeersdrukte zal leiden omdat veel beoefenaren hun sportschool om de hoek hebben. ‘Het kabinet wijst steeds op het belang van vitaliteit en gezondheid. Daar zijn wij nu juist voor’, zegt hij.