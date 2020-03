Fiscus berekent eigen belastingtarief verkeerd

De afdeling webcare van de Belastingdienst. Beeld ANP

De dienst heeft een fout gemaakt met het berekenen van de wettelijke tarieven van de vermogensrendementsheffing voor de jaren 2019 en 2020, schrijft Vijlbrief in zijn Kamerbrief. Nederlanders met een behoorlijk vermogen aan spaargeld en beleggingen zouden daardoor iets teveel of juist te weinig belasting betalen. Zowel in het aangifteprogramma van de Belastingdienst als in de wetstekst staat het verkeerde tarief vermeld.

De Belastingdienst is ervan uitgegaan dat Nederlandse beleggers in 2019 gemiddeld 5,60 procent rendement hebben gemaakt op hun aandelen, obligaties en andere effecten. Dat tarief is verkeerd berekend en moet 5,59 procent zijn. Voor het lopende belastingjaar, 2020, heeft de dienst het gemiddelde beleggingsrendement per ongeluk 0,05 procent te hoog ingeschat. Als dit niet gecorrigeerd wordt, betalen vermogende Nederlanders iets teveel belasting. Het gaat daarbij wel om een heel klein bedrag. Wie meer dan een miljoen euro aan beleggingen bezit, zou gemiddeld 62,50 euro teveel betalen. Voor mensen met een belegd vermogen tot ongeveer een ton is de ‘schade’ maximaal een euro.

Nederlanders met alleen (flink wat) spaargeld, zijn in eerste instantie juist lichtelijk gematst. De Belastingdienst heeft de spaarrente die zij dit jaar waarschijnlijk gemiddeld ontvangen iets te laag ingeschat. Dat scheelt mensen met meer dan een miljoen euro op de bank gemiddeld ruim 300 euro, geen bedrag waarvan deze zeer vermogende groep belastingbetalers wakker zal liggen.

Rekenfout in spreadsheet

De Belastingdienst heeft de fout bij toeval ontdekt, nadat een journalist inzage vroeg in de onderliggende berekeningen. Daardoor kwam aan het licht dat een ambtenaar een rekenfout in een spreadsheet had gemaakt. Zijn collega’s hebben die fout bij controle allemaal over het hoofd gezien. Zo kon het gebeuren dat de verkeerde tarieven ook in de belastingwetgeving zijn vastgelegd.

Vijlbrief gaat dit nu corrigeren door middel van een ministeriële regeling. De belastingwet hoeft dus niet opnieuw door de Tweede kamer geloodst te worden. De foutieve tarieven in het jaarlijkse aangifteprogramma worden in de nacht van dinsdag op woensdag aangepast. Sinds 1 maart hebben al zo’n 900.000 belastingplichtigen aangifte gedaan met het ongecorrigeerde aangifteprogramma. Bij hen wordt de correctie meegenomen in de definitieve belastingaanslag, zegt een woordvoerder van de Belastingdienst.