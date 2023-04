Fiod krijgt na lange strijd toegang tot harde schijven van Sywert van Lienden en compagnons

Sywert van Lienden tijdens een schorsing van het commissiedebat over de mondkapjesdeal in de Tweede Kamer eind vorig jaar. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

De verdachten probeerden tot aan de Hoge Raad toe vrijgave te voorkomen, maar hebben hun verzet inmiddels gestaakt. Het eerder aangekondigde cassatieberoep is ingetrokken, bevestigt een woordvoerder van de Hoge Raad. Daarmee is een einde gekomen aan een ruim jaar lang touwtrekken tussen het OM en de verdachten over deze gegevensdragers.

Vlak voor hun arrestatie vorig jaar lieten Van Lienden en Damme drie schijven en twee mobiele telefoons bij het kantoor van advocaat Han Jahae afleveren. Volgens de verdachten viel de informatie onder het verschoningsrecht, omdat het zou gaan om vertrouwelijke communicatie met hun advocaat.

Eind 2022 oordeelde de rechtbank in Rotterdam al dat de informatiedragers aan het OM overhandigd moesten worden, ook omdat uit afgetapte gesprekken bleek dat de verdachten er juist op uit waren om de informatie uit handen te houden van justitie. Enkele uren voor hun arrestatie zei Van Lienden tegen zijn compagnon Van Gestel: ‘Je bent vanaf twaalf uur vanmiddag verdachte van oplichting, samen met ons… Als je het hebt over computers, mobieltjes, schijven, get your shit in order. Wij gaan zelf laptops, telefoons, schijven even wegbrengen. Misschien gebeurt er wel helemaal niks, maar in ieder geval preventief zorgen dat we niet in de eerste twee dagen een knock-out hebben.’

Procedure bleek zinloos

De verdachten legden zich destijds niet neer bij de beschikking van de Rotterdamse rechtbank en kondigden cassatie aan bij de Hoge Raad, maar in februari werd dat weer stilletjes ingetrokken. Volgens advocaat Han Jahae is gebleken dat zo’n procedure zinloos is. ‘We hebben advies ingewonnen of cassatie een haalbare kaart was en dat advies was negatief. Dan kun je het maar beter intrekken, zodat het onderzoek geen vertraging oploopt.’

De schijven en telefoons liggen nu bij de rechter-commissaris. Eventuele correspondentie tussen de verdachten en hun advocaten wordt er nog uitgefilterd, maar de overige informatie wordt onderdeel van het strafrechtelijk onderzoek naar de mondkapjesaffaire. Waarom Van Lienden in de tapgesprekken sprak over ‘een knock-out’ als de informatie in handen zou vallen van de Fiod is niet duidelijk. Zeker is wel dat de verdachten talloze heimelijke geluidsopnames lieten maken van gesprekken die plaatsvonden rond de mondkapjesdeal.

Het OM verdenkt Van Lienden, Damme en Camille van Gestel van verduistering, oplichting en witwassen. Ze zouden een mondkapjesorder van 100,8 miljoen heimelijk hebben doorgesluisd naar een eigen bv en daarmee hun liefdadigheidsorganisatie Hulptroepen Alliantie hebben gedupeerd. Op die manier verdienden ze samen meer dan 20 miljoen euro netto.

Procedure door liefdadigheidsorganisatie

Het strafrechtelijk onderzoek naar Van Lienden, Damme en Van Gestel loopt inmiddels al meer dan een jaar en zal waarschijnlijk nog maanden voortduren. Donderdag werd bekend dat de drie verdachten ook gedagvaard worden in een nieuwe civiele procedure, die wordt aangespannen door de stichting Hulptroepen Alliantie. Het nieuwe bestuur van de liefdadigheidsorganisatie gaat via de rechter 21,5 miljoen euro terugvorderen bij de drie mannen.

De winst van de mondkapjesdeal met de overheid had volgens het nieuwe bestuur bij de stichting terecht moeten komen en niet op de privérekeningen van Van Lienden, Damme en Van Gestel. De stichting gaat ook 350.000 euro aan advocaatkosten terugvorderen. Na de onthulling in de Volkskrant over hun geheime commerciële operatie brachten Van Lienden en zijn partners hun advocaatkosten langdurig in rekening bij de liefdadigheidsinstelling. Volgens het nieuwe bestuur werd daarmee voor een tweede keer misbruik gemaakt van Hulptroepen Alliantie. Als het geld terugkomt, wil de stichting de miljoenen verdelen onder ‘goede doelen in de zorg’.

Advocaat Han Jahae wil niet zeggen of hij kosten in rekening bracht bij de liefdadigheidsorganisatie, maar benadrukt dat er ‘op volstrekt gebruikelijke wijze is gefactureerd’. ‘Als een werknemer van een bedrijf een aanrijding veroorzaakt tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden, wordt de rekening ook betaald door het bedrijf.’