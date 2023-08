Finse regering komt met antiracismeplan om coalitie te redden, na schandalen bij radicaal-rechtse coalitiepartner

Finnen demonstreren tegen racisme in Helsinki, donderdag. Beeld Reuters

De Finse regering wil onder meer het ontkennen van de Holocaust strafbaar maken. Daarnaast zal discriminatie op de werkvloer harder worden aangepakt. Ook komt er een programma op Finse scholen tegen ongelijke behandeling. Premier Petteri Orpo begon zijn persconferentie met te zeggen dat racisme nog altijd een probleem is in Finland. ‘Elke minister wijst racisme af en gaat zijn best doen racisme in Finland en het buitenland te bestrijden.’

De uitspraken en het pakket maatregelen zijn een reactie op enkele racismeschandalen bij coalitiepartner De Finnen. Zo moest minister voor Economische Zaken Vilhelm Junnila van De Finnen opstappen vanwege een nazi-grap. Direct na zijn aanstelling kwam een speech in de publiciteit die hij hield op een campagnebijeenkomst in aanloop naar de verkiezingen van april. Hij feliciteerde een partijgenoot met zijn 88ste plek op de kieslijst van De Finnen, een plek die hij zelf bij verkiezingen vier jaar eerder had ingenomen. Hij noemde plek 88 een ‘troefkaart’, want: ‘Nummer 88 refereert aan tweemaal de H, waar we verder niets over zeggen.’ In extreem-rechtse kringen zijn ‘88’ en ‘HH’ synoniemen voor ‘Heil Hitler’.

Niet lang daarna doken oude racistische en xenofobe blogs en commentaren op die gelinkt werden aan partijleider en minister van Financiën Riikka Purra. In de opgedoken berichten gebruikt ze het n-woord, noemt ze Turkse immigranten ‘Turkse apen’ en spreekt ze neerbuigend over Somalische migranten. Ook vraagt ze wie er nog meer zin heeft om in Helsinki op bedelaars en zwarte kinderen te spugen. Purra weigerde toe te geven dat de blogs van haar hand zijn, maar bood wel haar excuses aan voor haar taalgebruik van vijftien jaar geleden.

Crisis in de coalitie

De controverses zorgden voor een crisis in de coalitie. Met name de Zweedse Volkspartij – die opkomt voor de belangen van de Zweedse minderheid in Finland – eiste excuses van Purra en een overheidsplan tegen racisme en intolerantie. Partijleider Anna-Maja Henriksson liet woensdagavond weten akkoord te zijn met de plannen.

In april won de rechtse Nationale Coalitie van Petteri Orpo de verkiezingen, wat het einde betekende van het sociaal-democratische leiderschap van Sanna Marin. De partij De Finnen, voorheen De Ware Finnen, boekte met eenvijfde van de stemmen haar beste resultaat ooit. Samen met de Zweedse Volkspartij en de Christendemocraten vormden de vier partijen een regering.

De Finnen, een anti-immigratiepartij, nam tussen 2015 en 2019 al eens deel aan de Finse regering. Tijdens die periode kwam het tot een scheuring van de partij. Een deel van de fractie kon niet leven met de destijds nieuw aangestelde partijleider Jussi Halla-aho, omdat deze eerder was veroordeeld voor haatdragende uitspraken over de islam. Ook verkondigde hij dat Somaliërs een speciaal gen hebben, waardoor ze eerder geneigd zijn tot diefstal. Halla-aho is nu voorzitter van het Finse parlement.