Finnen plannen lancering van houten satelliet na geslaagde testvlucht

De Finnen lanceren dit najaar hun nieuwe houten satelliet. Beeld Kitsat

Met de nieuwe satelliet onderzoekt de start-up of het hout bestand is tegen de omstandigheden in de ruimte, zoals extreme hitte, kou, vacuüm en straling. Onder andere een hout- en een verfbedrijf helpen bij de financiering van dit experiment, om te laten zien hoe goed hun materiaal standhoudt in de ruimte.

Jari Mäkinen, product manager bij het satellietbedrijf, laat weten dat hout een aantrekkelijke grondstof is voor satellieten. Het is een natuurlijk materiaal en laat zich makkelijk verwerken tot een stevige satelliet. Wanneer deze buiten werking treedt, verbrandt de satelliet in de atmosfeer zonder afval achter te laten, aldus Mäkinen.

Houten kubus

De nieuwe satelliet, genaamd ‘WISA WOODSAT’, is gemaakt van zes houten multiplex platen van 10 bij 10 centimeter die samen een kubus vormen. De multiplex panelen zijn gemaakt van berkenhout en behandeld met een speciale toplaag, zodat ze bestand zijn tegen de sterke UV-straling in de ruimte.

De WISA WOODSAT is uitgerust met zendertjes en een selfiecamera, zodat de ontwikkelaars de conditie van het hout constant in de gaten kunnen houden. Met negen zonnepaneeltjes heeft de satelliet genoeg energie voor deze apparatuur.

Om de uitrusting van de WISA WOODSAT uit te proberen, lieten de Finse technici halverwege juni een testmodel van de satelliet naar zo’n 30 kilometer hoogte vliegen. Een grote ballon bracht de houten kubus de lucht in en het satellietje vloog vervolgens bijna 3 uur lang aan een parachute door de lucht terwijl hij elke 30 seconden een selfie maakte. Zonder enige schade kwam de testvlucht ten einde in het bos.

Geplande lancering

Op dit moment testen de Finnen de nieuwe satelliet in het technisch centrum van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA in Noordwijk. Daar moet de satelliet zijn sterkte nog bewijzen in een simulator die de omgeving in de ruimte nabootst. Verder gaan de Finnen hun nieuwe satelliet blootstellen aan trillingen vergelijkbaar met die bij een raketlancering. De echte lancering, naar ruim 500 kilometer, moet dit najaar plaatsvinden in Nieuw-Zeeland.

Tijdens een testvlucht op 30 kilometer hoogte heeft de houten satelliet zich goed gehouden. Beeld Kitsat

Ruimtevaartconsultant Erik Laan noemt het een uniek experiment, waarbij het mooi is dat grote bedrijven en instituten niet meer het alleenrecht hebben voor de bouw van satellieten. ‘Er gebeuren ook nuttige dingen met deze satelliet, omdat er een zendertje op zit voor telecommunicatie. Maar ik denk niet dat hout het gaat overnemen van de huidige satellietmaterialen. Hout moeten ze speciaal bewerken, terwijl de huidige materialen altijd goed dienst hebben gedaan en niet extreem duur zijn’.