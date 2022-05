Finland wil zich aansluiten bij de Navo ‘zonder verder oponthoud’, zware Russische repercussies verwacht

Finse soldaten tijdens een militaire oefening. Beeld Finse leger

‘Finland moet zich zonder verder oponthoud bij de Navo aansluiten. We hopen dat de stappen die moeten worden genomen om het besluit te maken de komende dagen snel worden genomen’, zo valt te lezen in de verklaring van president Sauli Niinistö en premier Sanna Marin.

Het besluit volgt op de Russische invasie in Oekraïne. Volgens de Finnen is de veiligheidssituatie daardoor radicaal veranderd. Voor velen van hen veranderde de wereld op 24 februari, toen ze op televisie zagen hoe Rusland buurland Oekraïne binnenviel. De rest van Europa schoot niet te hulp omdat het land geen lid is van de Navo. Sindsdien laten opiniepeilingen een duidelijke voorkeur voor het Navo-lidmaatschap zien. Uit de laatste peiling bleek dat 76 procent van de Finnen het besluit steunt.

Russische dreiging

De resolutie maakt een einde aan de decennialange formele neutrale status van Finland. Het land werd na de Tweede Wereldoorlog door de Sovjet-Unie gedwongen neutraal te blijven, onder meer om het Westen op afstand te houden. Finland en Rusland delen een grens van 1.300 kilometer.

Toen Finland na het einde van de Koude Oorlog vrij was om te kiezen, werd het lid van de EU en de eurogroep. Maar het Navo-lidmaatschap bleek steeds een brug te ver, met name omdat Moskou duidelijk maakte dat dat gevolgen zou hebben. Ook de afgelopen weken dreigden de Russen meermaals met ‘militaire en politieke gevolgen’.

Met open armen verwelkomd

Gevraagd naar een mogelijke reactie van Rusland, zei president Niinistö woensdag: ‘Mijn antwoord zou zijn dat ze in de spiegel moeten kijken. Jullie hebben dit zelf veroorzaakt.’ Het besluit tot toetreding wordt breed gesteund door het Finse parlement, zo bleek in de afgelopen weken. Ook de Navo liet meerdere malen weten Finland, dat een sterke eigen defensie heeft, met open armen te zullen ontvangen.

Verwacht wordt dat buurland Zweden aankomende weekend bekendmaakt ook lid te willen worden van de Navo. Uiterlijk zondag maakt de regerende sociaal-democratische partij haar standpunt bekend.

Veiligheidsgaranties

Experts verwachten zware repercussies vanuit Moskou. De grootste risico’s liggen in de periode tussen de aanvraag van het Navo-lidmaatschap en de ratificatie daarvan. Tijdens die periode, die wel anderhalf jaar kan duren, zijn Finland en Zweden formeel nog niet beschermd door het bondgenootschap.

De afgelopen weken gaven verschillende Navo-landen daarom bilaterale veiligheidsgaranties aan Finland en Zweden. Woensdag tekende de Britse premier Boris Johnson een dergelijke verklaring tijdens zijn bezoek aan Stockholm en Helsinki.

Normaal gesproken moeten aspirant-leden van de Navo eerst aantonen te voldoen aan alle politieke en militaire criteria, maar Navo-baas Stoltenberg liet al doorschemeren dat Finland en Zweden reeds voldoen aan alle voorwaarden en snel zullen worden toegelaten.