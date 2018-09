Financier wil ING laten vervolgen om publieke verantwoording af te dwingen: ‘OM kiest voor het geld’

Portret van Sam van Doorn, 2015. Foto Julius Schrank

De 73-jarige Van Doorn deed zelf in 2015 aangifte tegen ING omdat de bank honderden witwastransacties via zijn bedrijf mogelijk zou hebben gemaakt. Maar het OM besloot in vorig jaar om ING niet voor deze zaak te vervolgen. Dat is opmerkelijk, omdat de betreffende transacties wel onderwerp zijn van een groot fraudeonderzoek van justitie naar witwassen en belastingontduiking via Nederland.

Het OM besloot in de zaak-Van Doorn ING niet te vervolgen omdat de bank vier andere zaken gebruikte die een ‘breed falend beleid’ van ING aantoonden. Uit die zaken is de nu getroffen schikking van 775 miljoen euro voortgekomen. Daardoor komt het volgens Van Doorn niet tot een ‘in een openbare zitting, publiekelijke’ behandeling van het falen van ING. ‘Het OM kiest voor het geld in plaats van dat de verantwoordelijke leidinggevenden publiekelijk ter verantwoording worden geroepen’, zegt advocaat Broekhuijsen.

Financier Sam van Doorn zegt ING verschillende keren te hebben gewaarschuwd voor vreemde transacties via doorstroomvennootschappen. Van Doorn financierde een trustbedrijf samen met ex-compagnon Erwin de Ruiter, met wie hij in 2005 ruzie kreeg. In 2010 deed Van Doorn aangifte bij justitie omdat hij in de administratie vreemde transacties was tegengekomen. Hij vermoedde dat er met behulp van valse facturen miljoenen werden witgewassen.

Justitie begon daarop een onderzoek naar De Ruiter en anderen onder de naam Trust EU. Dat loopt nog. De Ruiter is hoofdverdachte en zou volgens justitie bijna 123 miljoen euro hebben witgewassen via zogeheten doorstroomvennootschappen. Buitenlandse bedrijven gebruikten de vennootschappen om geld weg te sluizen naar belastingparadijzen zoals de Maagdeneilanden. ING was de huisbankier van de vennootschappen van De Ruiter.

De Ruiter woont in Dubai en ontkent de beschuldigingen. Hij heeft geen bezwaar tegen vermelding van zijn naam.