Financiële handel en wandel van zoon Biden wordt onderzocht door justitie

Hunter Biden tijdens een videoboodschap op de Democratische Nationale Conventie in augustus van dit jaar. Beeld AFP

‘Ik neem deze zaak zeer serieus, maar ik heb vertrouwen dat onafhankelijk onderzoek zal uitwijzen dat ik legaal en passend heb gehandeld’, aldus Hunter Biden in een verklaring. Het onderzoek wordt verricht door federale aanklagers in Delaware, de thuisstaat van van vader en zoon Biden.

Hunter Biden lag eerder zwaar onder vuur in de aanloop naar de presidentiële verkiezingsrace in november. Volgens Donald Trump heeft de jongere Biden zich jarenlang illegaal verrijkt tijdens zijn baan als bestuurder van een Oekraïens energiebedrijf. Ook zou Hunter smeergeld hebben aangenomen om Oekraïners in contact te brengen met zijn vader, die destijds vice-president van de VS was.

Een Senaatscommissie onder leiding van de Republikeinen vond echter geen bewijs voor de beschuldigingen. Ook kon niet worden vastgesteld dat het Amerikaanse buitenlandbeleid voor Oekraïne ooit beïnvloed is geweest door toedoen van Hunter. Er werd destijds twee jaar lang onderzoek gedaan.

Het transitieteam van Joe Biden zegt in een reactie op de nieuwste affaire dat de aankomend president ‘zeer trots is op zijn zoon, die de afgelopen maanden heeft gestreden tegen persoonlijke aanvallen’.

Het nieuwste onderzoek komt desalniettemin op een zeer ongemakkelijk moment voor de aankomend president. Hij staat op het punt om een minister van Justitie te benoemen. Die persoon zou mogelijk toezicht moeten gaan houden op het onderzoek naar Hunter, mocht de zaak nog lopen als zijn vader op 20 januari worden ingezworen als de nieuwe president van de VS.