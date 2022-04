Financieel wanbeleid bij scholengemeenschap, minister eist dat bestuurder opstapt

De SvPO-school in Utrecht scoort voor het tweede jaar op rij ‘zeer zwak’ en riskeert sluiting. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Het besluit van Wiersma volgt op een kritisch rapport van de Onderwijsinspectie dat vrijdag naar buiten kwam. Daaruit blijkt dat de scholengemeenschap, met acht vestigingen door het het hele land, kampt met financieel wanbeleid van het bestuur. Volgens het ministerie is de maatregel ‘uitzonderlijk maar noodzakelijk, omdat er op de scholen veel mis is en er geen vertrouwen meer is in deze bestuurder’.

De inspectie concludeert dat geld dat voor onderwijs was bedoeld, verkeerd terecht is gekomen. Het gaat om een bedrag van 22,5 miljoen euro. Ongeveer 16 miljoen daarvan werd geïnvesteerd in vastgoed, zoals schoolgebouwen, dat in het bezit was van stichtingen van de bestuurder. Dat is niet toegestaan omdat de inspectie dit niet kan controleren. Ook 2,2 miljoen euro aan vrijwillige ouderbijdragen, geld dat ouders betaalden voor onder meer taalreizen, werd door de bestuurder uitgegeven aan vastgoed.

De SvPO werd opgericht in 2010. Het doel was onderwijs met kleine klassen, weinig huiswerk en veel vrijheid voor leerling en docent. Door langere dagen te draaien, duren schoolweken in principe vier in plaats van vijf dagen. De klassen bestaan uit maximaal zestien leerlingen.

Hoewel het initiatief in eerste instantie bijval kreeg van ouders, is er inmiddels onvrede over het onderwijs. Door het financiële wanbeleid stapelen de problemen zich op. Sommige scholen konden de afgelopen jaren hun rekeningen niet meer zelfstandig betalen of investeren in onderwijs. En juist dat laatste is volgens de inspectie hard nodig. De kwaliteit van het onderwijs laat namelijk op alle scholen te wensen over.

Verscherpt toezicht

Al vorig jaar werd de scholengemeenschap door toenmalig minister van Onderwijs Arie Slob onder verscherpt financieel toezicht gesteld, nadat was gebleken dat de kwaliteit van toetsen, lessen en begeleiding niet gegarandeerd kon worden. Zo werden niet alle resultaten van leerlingen ingevoerd. Ook wees de inspectie toen al op belangenverstrengeling en ondoorzichtige geldstromen. De bestuurder probeerde de publicatie van die conclusies via de rechter te voorkomen, maar die wees de eis af.

Drie van de acht scholen, in Hoorn, Amsterdam en Utrecht, scoren zelfs ‘zeer zwak’. De Utrechtse vestiging kreeg dat stempel voor het tweede jaar op rij. Als de situatie daar niet verbetert, stopt minister Wiersma de financiering volgend schooljaar en moet de vestiging sluiten. Dat lot dreigt ook voor andere scholen als er niets verandert.

‘Als je op een van deze scholen zit, krijg je niet altijd het onderwijs dat je verdient’, zegt minister Wiersma over de conclusies van het rapport van de Onderwijsinspectie. ‘De bestuurder van deze scholen is drukker bezig met rechtszaken voeren dan met het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.’

Strafbare feiten

Volgens Wouter Pors, advocaat van de bestuurder, is zijn cliënt al langer van plan op te stappen. Er zou een plan liggen om de acht scholen van de SvPO onder een nieuw bestuur samen te voegen. ‘Maar dat plan wacht nog altijd op goedkeuring van het ministerie’, aldus Pors. ‘De indruk dat hij zou weigeren om op te stappen is misplaatst, maar tot de tijd dat het plan niet is goedgekeurd blijft hij uiteraard aan.’

De inspectie is inmiddels begonnen met het terugvorderen van het geld dat het bestuur onrechtmatig heeft besteed. Voorwaarde daarbij is dat er geen gevolgen zijn voor het onderwijs op de scholen. In maart deed de inspectie al aangifte tegen de bestuurder vanwege het vermoeden dat hij zich schuldig had gemaakt aan strafbare feiten.