Financial Times: Renault wil fuseren met Nissan en daarna Fiat Chrysler overnemen

Beeld Reuters

Daarmee lijkt de Franse autofabrikant terug te vallen op de plannen van Carlos Ghosn, de voormalige topman van Nissan en Renault die eind vorig jaar in Japan werd gearresteerd op verdenking van fraude. Ghosn wilde naar verluidt beide concerns laten versmelten, wat op veel verzet stuitte bij Nissan.

Na de arrestatie van Ghosn verslechterde de verhouding tussen beide concerns. Ghosn werd door de Japanners ontslagen, terwijl de Fransen meer duidelijkheid wensten over de beschuldigingen. Uiteindelijk werd Ghosn ook bij Renault uit zijn functie gezet en besloten beide autofabrikanten samen met derde partner Mitsubishi één bestuur te vormen, onder leiding van Renault-voorzitter Jean-Dominique Senard. Het lijkt erop dat Senard de rust en het vertrouwen heeft weten te herstellen en er nu weer gesproken kan worden over een fusie, al willen geen van de fabrikanten reageren op het bericht in de Financial Times.

Een mogelijke overname van Fiat ligt voor de hand. Ghosn zou drie jaar geleden al plannen hebben gesmeed voor een samenwerking met Fiat, dat op zoek is naar een partner. Die plannen zouden destijds zijn tegengehouden door de Franse overheid, dat een belang van 15 procent heeft in Renault. Inmiddels lijkt een fusie met Fiat niet langer taboe. De schaalgrootte van het samengaan moet ertoe leiden dat het nieuwe concern beter de concurrentie aan kan met grootheden als Volkswagen en Toyota. Samenwerking moet geld vrijspelen voor de torenhoge investeringen in elektrificatie en automatisch rijdende auto’s. Samen zijn de partners Renault, Nissan en Mitsubishi al de tweede automaker ter wereld.

Volgens The Wall Street Journal heeft Fiat deze week een overnamevoorstel door het eveneens Franse PSA (Peugeot, Citroën en Opel) afgewezen. Als de beoogde fusie tussen Renault, Nissan en Fiat wel slaagt, krijgt de nieuwe autoreus vooraanstaande posities op de belangrijkste automarkten: Europa, de Verenigde Staten, China en Azië. Dat zegt Max Erich, sectoreconoom bij ING. ‘Dat zal dus wel eerst goedgekeurd moeten worden door de autoriteiten.’

Volgens Erich vergt een fusie veel stuurmanskunst van de leiding, vanwege de cultuurverschillen binnen de diverse ondernemingen. ‘Je zult al die entiteiten moeten managen en de hoofden dezelfde richting op moeten zien te krijgen.’ Erich roept de fusie tussen Daimler en Chrysler uit 1998 in herinnering, die krap tien jaar later uitmondde in een kolossale mislukking, onder meer vanwege cultuurverschillen.

Dat grote automakers meer en meer samenwerking zoeken, komt volgens de ING-econoom ook doordat fabrikanten lijken te beseffen dat ze zich met elektrische aandrijving minder goed kunnen onderscheiden. ‘Dit maakt het ook een stuk minder zinvol om in je eentje alles te blijven ontwikkelen. Kijk bijvoorbeeld naar de stap van Volkswagen om zijn nieuwe elektrische platform open te stellen voor kopers.’ De auto wordt steeds meer een elektrisch apparaat, stelt Erich. ‘Schaal en prijs worden daardoor belangrijker.’

Woensdag bestond de samenwerking tussen Renault en Nissan twintig jaar. Ghosn heeft de alliantie bijna twee decennia geleid, tot zijn val in november vorig jaar. Als Senard zich een betrouwbare onderhandelingspartner toont, zou Nissan volgens de FT bereid zijn besprekingen te voeren over een fusie. Maar dan moeten de machtsverhoudingen wel worden herschikt. De Japanners vinden de invloed van de Fransen nu onevenredig groot.