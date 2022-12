Filosoof Bart Nooteboom: ‘De mens heeft de oppositie van de ander nodig om zichzelf te worden’

Hij leerde al vroeg zijn eigen weg te zoeken, maar betaalde voor zijn eigenwijsheid ook een hoge prijs. Bart Nooteboom, de econoom die filosoof werd, kwam in een wetenschappelijk isolement. ‘Levend als een kluizenaar’ schrijft hij door, laconiek over de naderende dood.

Het begin van zijn leven had beslist fortuinlijker gekund. In zijn eerste levensjaren zit Bart Nooteboom in Indonesië in een jappenkamp, samen met zijn moeder en zijn oudere broer. Aan het einde van de oorlog vluchten ze naar Australië, maar zonder zijn vader. Die blijkt een andere vrouw te verkiezen boven zijn gezin. In Australië volgen eenzame jaren op een kostschool – zijn hardwerkende moeder ziet de jonge Bart zelden, terwijl hij voor zijn broer op zijn hoede moet zijn vanwege diens gewelddadige kant: ‘Een keer heeft hij een spin in mijn mond laten zakken, terwijl hij me tegen de grond duwde en ik gilde.’

In zijn royale appartement in een Amsterdams pakhuis blikt Nooteboom, 80 jaar oud, terug op zijn leven. Na een studie in Leiden, met lidmaatschap van het studentencorps, heeft hij zich van econoom, een vakgebied waarin hij hoogleraar werd, omgeschoold tot filosoof. Die intellectuele ontwikkeling konden collega-economen niet volgen, terwijl filosofen in Nederland niet voor hem open konden staan, ‘omdat ik geen filosofie had gestudeerd’. Zo is hij in een wetenschappelijk isolement terechtgekomen.

Dat weerhoudt hem er niet van om, ‘levend als een kluizenaar’, nog altijd over tal van onderwerpen boeken te schrijven – de teller staat inmiddels op 33, hoofdzakelijk Engelstalig werk. In die stapel bevindt zich ook zijn autobiografie Te waar om mooi te zijn – een passende titel, want iedere poging tot verfraaiing van zijn bestaan is hem vreemd. Openhartig verhaalt hij over zijn tekortkomingen, zowel in zijn werkzame leven als privé. Hij omschrijft zichzelf als ‘een narcist’ die lange tijd slecht tegen kritiek kon (‘Ik viel de ander dan al snel in de rede, heel Amerikaans’). Gaandeweg is hij wel de waarde van andermans mening gaan inzien, met dank vooral aan filosoof Martin Buber: ‘Je doet daardoor zelfkennis op, je hebt in je leven de ander nodig om achter je vooroordelen te komen, je inzichten, je identiteit.’

Van zijn eigen identiteit maakt eigenwijsheid zeker deel uit: ‘Ik ben in mijn leven eigengereid geweest, ik heb altijd gestaan voor de dingen waarin ik geloof. Voor die houding heb ik wel een hoge prijs betaald. Ik werd als een dwarse figuur gezien.’ Niettemin heeft hij een montere kijk op het leven behouden, zoals blijkt uit het motto van zijn filosofische blog, Imperfection on the move. Oftewel: het leven is nooit perfect, maar blijf er wel naar streven. Op de laatste bladzijde van zijn autobiografie vertelt hij laconiek dat zijn leven door een ziekte ten einde loopt.

Wat is in uw jeugd vormend geweest?

‘Allereerst mijn tijd in het jappenkamp, gescheiden van mijn vader. Die heb ik pas in 1955, op mijn 13de, in Nederland weer bewust meegemaakt. Daarvoor deed hij mee aan de politionele acties. Na de oorlog was mijn moeder docent en directrice van een hotel, waardoor ze nauwelijks tijd had voor mij en mijn broer. Als ze er was, duldde ze geen tegenspraak en behandelde ze ons als volwassenen. Een basisvertrouwen, het gevoel dat ik ertoe deed, heb ik niet meegekregen. Ja, je kunt wel zeggen dat het een onveilige jeugd was, ook al omdat mijn oudere broer een gewelddadige, psychopathische kant had. Maar toch, het is niet zo dat mijn natuurlijke vertrouwen in mijn jeugd is gefnuikt.’

Hoe verklaart u dat?

‘Ik denk dat ik vroeg leerde mijn eigen weg te zoeken. Ik was erg alleen, maar kennelijk had ik toch genoeg zelfvertrouwen. Wat daar de bron van is? Voor een goed deel erfelijk, vermoed ik. Mijn moeder was een sterke vrouw die ook haar eigen gang ging en niet bang was. Ik heb dat van haar. Ze hamerde erop dat je het zelf moet zien te klaren in het leven, dat je verantwoordelijkheid voor je eigen daden moet nemen. Zo ben ik het ook gaan zien. Die harde omstandigheden hebben me sterk gemaakt.

‘Het hielp wel dat ik een goed stel hersens had. En ik was niet bang. Op de kostschool speelde ik als klein jongetje een keer met een giftige slang. Kennelijk vertrouwde ik die, het werd een rel. Ik leerde ook dat ik mijn broer moest ontlopen, maar toch kon ik ook nog van hem houden.’

U toonde zich op uw 13de dapper door uw vader te verwijten dat hij uw moeder in de steek had gelaten.

‘Ja, we ontmoetten elkaar op het Rembrandtplein en zaten tegenover elkaar te zwijgen, tot ik zei: als we ooit een relatie willen hebben, dan moeten we over het verleden praten. Waarop hij antwoordde: als iemand zegt dat ik mij niet als een gentleman heb gedragen, dan krijgt hij een klap op zijn smoel. Geef mij dan maar een klap op mijn smoel, zei ik. Later legde hij me uit hoe hun huwelijk voor hem was geweest. Ik leerde toen dat er in persoonlijke relaties meerdere waarheden zijn. Ik hou er niet van om de waarheid te relativeren, maar in relaties is daar wel een goede reden voor. Mensen ervaren dezelfde gebeurtenissen verschillend.’

Als student voelde u zich sterk aangetrokken tot de eenzame helden in de boeken van de Amerikaanse schrijfster Ayn Rand, die in het recht van de sterkste geloofde.

‘Ja, verschrikkelijke boeken, de bijbels van rechtse Amerikanen. Destijds voelde ik me verwant aan zo’n ondernemende held die volkomen zijn eigen gang ging. Later in mijn leven ging ik die boeken haten. Tegenwoordig voel ik me thuis bij filosofen als Martin Buber en Emmanuel Levinas. De mens is een sociaal wezen, zie ik nu, die de oppositie van de ander nodig heeft om zichzelf te worden. Ik heb me ontwikkeld tot het tegendeel van Rands helden, voor wie de ander alleen maar in de weg staat. De ander is er juist om je te helpen.’

Plaatst u die ander dan niet te veel op een voetstuk?

‘Dat is de fout die Levinas maakt – hij heeft het over een volledige overgave aan de ander en vindt zelfs dat je dat aan je beul zou moeten kunnen. Zo’n overgave lijkt me menselijk niet mogelijk en kan ook op gespannen voet staan met relaties die je met derden wilt onderhouden.

‘In mijn liefdesleven heb ik ondervonden dat je de ander niet op een voetstuk moet plaatsen. Ik deed dat bij de vrouw die ik als de liefde van mijn leven beschouw. Tot haar ergernis. Toen ze de relatie verbrak, verweet ze me: je wilde mij in je tas stoppen. Ik leerde dat je niet een overdreven romantisch ideaal over je partner moet koesteren. Verdraag elkaars negatieve eigenschappen en laat de ander ruimte, dat is voor mij de les.

‘Later kwam ik mijn vrouw tegen, met wie ik meer dan veertig jaar samen heb geleefd en met wie ik twee dochters heb gekregen. Tien jaar geleden is ze overleden. Ik maakte de fout haar over die eerdere, grote liefde te vertellen. Dat deed haar veel verdriet, een leven lang. Ze heeft altijd het idee gehouden dat ik niet zoveel van haar hield als zij van mij. Maar we waren wel makkertjes, ook al was ze geen gesprekspartner in mijn filosofisch denken. Die heb ik niet. Als ik erover begin, zie ik anderen met hun gedachten afdwalen. Mijn boeken zijn mijn gesprekspartners.’

Dat klinkt als een eenzaam bestaan.

‘Ach, ik zie het vooral als een belangrijke levensles: je mag van anderen niet verwachten dat ze jouw interesses delen. Mijn jaargenoten van het Leidse studentencorps zie ik geregeld. Dat zijn vooral juristen en artsen, geen wetenschappers. Ze willen het bij voorkeur over koetjes en kalfjes hebben, wat mij al snel verveelt. Ik ga altijd met gemengde gevoelens naar ze toe, omdat ik me erger aan platgetreden paden en aan corpsballenpraat. Maar ik ben ook geïnteresseerd in ze, we hebben al zoveel meegemaakt. Dus informeer ik naar hun kwaaltjes. Ik heb geleerd niet op anderen neer te kijken.’

Hoe kijkt u terug op de wetenschappelijke wereld waarin u heeft gewerkt?

‘Als hoogleraar heb ik aan de universiteit van Groningen veel tegenwerking ondervonden bij mijn poging een onderzoeksinstituut op te zetten. Dat ging in tegen de belangen van bepaalde collega’s. In die periode ondervond ik hoe onoprecht mensen kunnen zijn als ze zich in hun positie bedreigd voelen. Iemand die ik als een goede vriend beschouwde, deed alsof hij mijn standpunt deelde, maar hielp ondertussen mee mijn plan te torpederen. Een dolk in mijn rug. De meeste mensen zijn betrouwbaar, maar als hun eigen overleven in het geding komt, zit daar een grens aan.’

Door een ziekte is uw overlijden niet ver meer. Hoe verhoudt u zich tot uw nabije dood?

‘Mij spreekt vooral de laconieke houding van het taoïsme aan: doodgaan hoort bij de natuur. Het is iets waar je je naar hebt te voegen. Het leven als een natuurverschijnsel zien, daar kan ik me goed in vinden. Aanvankelijk dacht ik dat het taoïsme niks voor mij was, maar ik ben het enorm gaan waarderen. Het gaat ervan uit: de wereld is dynamisch en onvoorspelbaar, shit happens. Daar moet je mee leren omgaan, onzekerheid moet je leren incasseren. De weg ontstaat door het begaan ervan en je vindt hem vooral door te doen.

‘Dat spreekt me enorm aan, vandaar dat ik al die boeken blijf schrijven. Dat is het enige dat ik nodig heb, naast mijn huidige vrouw. Als ik zonder projecten ben, word ik bang, maar gelukkig weet ik telkens een nieuw onderwerp te verzinnen. Soms denk ik: ik hoef er niet meer te zijn, ik verander de wereld toch niet. Maar dan probeer ik dat toch weer, bijvoorbeeld door te schrijven over de bedreigingen voor de democratie. Ik hoop dat mijn schrijven helpt mensen bewuster te maken, omdat ik dieper ga dan wat je in de krant leest. Als iemand er wat aan heeft, zou het mooi zijn.’

Is acceptatie voor u de overkoepelende levensles?

‘Ja, dat is wat mij betreft de sleutel tot het leven – je hebt mee te gaan in het grotere geheel. Het leven is onvoorspelbaar en brengt ellende met zich mee, waar het om gaat is ertegen bestand te zijn, ermee te leren leven en je eigen pad te volgen. Daarbij moet wel vooropstaan dat, wat je ook verzint, je andere mensen geen kwaad doet. Dat taoïstische uitgangspunt is een groot verschil met Ayn Rand, voor wie het effect van je handelen op anderen er helemaal niet toe doet.’

Wat raadt u komende generaties aan?

‘Wees dankbaar dat je in je leven de kans krijgt dingen te doen. Voor mij is dat meteen gekoppeld aan verantwoordelijkheid: je krijgt de kans, doe het dan ook. Ik wil bijdragen, iets teruggeven, dat is een diepe, ethische overtuiging. Ook al blijft het leven imperfection on the move en weet je dat je perfectie nooit gaat bereiken. Blijf in beweging en maak wat van je leven door bij te dragen aan iets dat uitstijgt boven je eigen directe geluk.’