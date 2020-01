Filmproducent Weinstein ook in Los Angeles aangeklaagd wegens verkrachting

Harvey Weinstein verlaat het gerechtsgebouw in New York na de eerste dag van de rechtszaak tegen hem wegens onder andere verkrachting. Beeld AP

Volgens justitie zou de Hollywood-producent zich in 2013 aan zeker twee vrouwen hebben vergrepen. Een van hen zou zijn verkracht, de ander zou zijn aangerand.

De nieuwe aanklacht is een tegenvaller voor Weinstein, die in 2017 van zijn voetstuk viel na talloze beschuldigingen van actrices en medewerksters dat hij ze seksueel zou hebben misbruikt. Om een straf te ontlopen, sloot de gevallen filmmagnaat vorige maand een voorlopige overeenkomst met enkele tientallen vrouwen ter hoogte van 25 miljoen dollar.

Weinstein en zijn advocaat hopen ook de strafzaak in New York van tafel te krijgen, wegens gebrek aan bewijs. Hij is in New York aangeklaagd wegens de verkrachting van een vrouw in een hotelkamer in 2013, in Manhattan, en aanranding van een ander in 2006, een vrouw die werk zocht. De man die films als Pulp Fiction en Skakespeare in Love mogelijk maakte, ontkent de beschuldigingen. Hij zegt dat de vrouwen die hem beschuldigen, vrijwillig hadden ingestemd met de seks.

De actrices Rose McGowan (rechts) en Patricia Arquette maandag buiten het gerechtsgebouw in Manhattan. Beeld EPA

Levenslang

Weinstein kan tot levenslang worden veroordeeld in New York. In de strafzaak in Los Angeles, die zal volgen nadat de New York-zaak is afgerond, kan hij maximaal 28 jaar gevangenisstraf krijgen. Weinstein zou zich indertijd in twee dagen aan de vrouwen in Los Angeles hebben vergrepen. Een van hen zegt dat hij haar hotelkamer binnendrong waarna hij haar zou hebben verkracht.

De andere vrouw zou hij de volgende avond hebben gedwongen tot seksuele handelingen in een hotelsuite in Beverly Hills. Dit gebeurde enkele dagen na de uitreiking van de Oscars, waar Weinstein verscheen met zijn toen zwangere vrouw. Het Openbaar Ministerie in Californië, dat twee jaar bezig was met beide zaken, onderzoekt nog beschuldigingen van drie andere vrouwen. De zaken van nog eens drie vrouwen leidden tot niets omdat ze waren verjaard.

‘Wij zijn ervan overtuigd dat het bewijs zal aantonen dat de verdachte zijn macht en invloed gebruikte om toegang te krijgen tot zijn slachtoffers om misdrijven tegen hen te begaan’, aldus officier van justitie Jackie Lacey. Ze ontkende dat met opzet was gekozen om Weinstein maandag, de dag dat de New Yorkse strafzaak begon, aan te klagen om zo de druk op hem te verhogen.

Officier van Justitie Jackie Lacey maakt in Los Angeles de twee nieuwe aanklachten bekend tegen Harvey Weinstein. Beeld AP

‘Opgeslokt door mijn werk’

Terwijl Weinstein het gerechtsgebouw in Manhattan binnenliep, demonstreerden diverse vrouwen die zeggen te zijn misbruikt door hem aan de overkant van de straat. ‘Hij zag er als een lafaard uit’, aldus Sarah Ann Masse, een actrice en schrijfster die zegt dat ze tijdens een sollicitatie werd lastig gevallen door de filmproducent, tegen de media. Masse: ‘Hij wilde niet naar ons kijken, hij vermeed elk oogcontact.’ Op dinsdag begint de selectie van de jury.

Masse deed vorige week, samen met 24 andere vrouwen die Weinstein beschuldigen, een oproep om de voormalige filmmaker zwaar te straffen. Onder hen was ook de bekende actrice Rosanna Arquette en Rowena Chiu, een medewerkster van Weinstein. Zij zegt dat hij haar in 1998, tijdens het filmfestival van Venetië, probeerde te verkrachten. ‘Hij zei toen dat hij nooit een Chinese vrouw had gehad', aldus Chiu in juli in een opiniestuk in The New York Times.

Sinds de eerste beschuldigingen tegen Weinstein twee jaar geleden naar buiten kwamen, hebben ruim tachtig vrouwen een boekje opengedaan over het seksuele wangedrag van de Hollywood-producent. In een interview zondag met CNN, aan de vooravond van de strafzaak, weigerde Weinstein echter te zeggen of hij met die tientallen vrouwen meeleefde. Hij zei de laatste twee jaar veel te hebben gedaan aan ‘zelfreflectie’ en meditatie om zijn leven weer op te kunnen pakken.

‘Ik realiseer mij nu dat ik werd opgeslokt door mijn werk, mijn bedrijf en mijn hang naar succes’, aldus Weinstein. ‘Dit had tot gevolg dat ik mijn familie en mijn relaties verwaarloosde en uithaalde naar de mensen om mij heen. Ik heb nu geleerd om mijn drang naar controle op te geven.’