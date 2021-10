Filipijnse president Duterte kondigt onverwacht pensioen aan, en maakt weg vrij voor zijn dochter

De Filipijnse president Rodrigo Duterte heeft zaterdag gezegd met pensioen te gaan. Beeld EPA

Volgens de Filipijnse grondwet mag Duterte zich na afloop van zijn termijn niet meer verkiesbaar stellen als president. Zijn rivalen vreesden echter Duterte als vicepresident toch een achterdeur naar de macht zou openhouden als senator Christopher Lawrence Go, een hondstrouwe bondgenoot, voor het presidentschap zou gaan.

Nu trekt Duterte zich plotseling terug, verwijzend naar opiniepeilingen waaruit zou blijken dat het publiek zich niet achter zijn plan schaart. ‘Ik gehoorzaam de wil van het volk dat mij vele jaren geleden aan de macht heeft gebracht. Hierbij kondig ik mijn pensioen aan.’

Dochter is favoriet in de peilingen

Dit maakt de weg vrij voor zijn populaire dochter, Sara Duterte-Carpio, om zich kandidaat te stellen voor het presidentschap. Zij is nu burgemeester van de stad Davao, waar ook haar vader zijn politieke carrière is begonnen. Sara heeft vorige maand gezegd dat zij geen gooi zou doen naar het hoogste ambt als ook haar vader aan de verkiezingen zou meedoen.

Tot nu toe komt Sara in alle opiniepeilingen bovendrijven als de grote favoriet. Zij behoort tot een andere politieke partij dan haar vader, maar ze kan hem wel beschermen tegen juridische aanklachten voor zijn bloedige strijd tegen drugs. Op de Filipijnen gebeurt het vaker dat er met politieke leiders wordt afgerekend als zij niet meer beschermd worden door de immuniteit van hun functie.

De dochter van president Duterte, Sara Duterte-Carpio, is razend populair op de Filipijnen. Beeld REUTERS

Ook vanuit het buitenland dreigt vervolging. In juni riep het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag op tot een formeel onderzoek naar Dutertes ‘oorlog tegen drugs’, waarbij tienduizenden mensen zonder enige vorm van proces zijn doodgeschoten. Volgens het hof is er voldoende reden om aan te nemen dat er sprake is van misdaden tegen de menselijkheid. Duterte heeft zelf gezegd niet te zullen meewerken aan een onderzoek van het ICC, en het valt te verwachten dat zijn dochter dat ook niet zal doen. De Filipijnen hebben in 2018 het lidmaatschap van het strafhof opgezegd.

Bokslegende

Een van Sara’s tegenstanders is Manny Pacquiao: de Filipijnse bokslegende met zes wereldtitels op zijn naam. Hij maakte vorige maand bekend voor het hoogste ambt te gaan. Hij hoort wel bij de partij van Duterte, de PDP-Laban, maar afgelopen zomer nam de bokser afstand van de president, en viel de partij in twee kampen uiteen.

De oorlog tegen drugs speelt daarbij overigens geen rol: die heeft ook Pacquiao altijd vol overgave gesteund. Voor de bokser is corruptie het belangrijkste onderdeel van zijn campagne: volgens hem is er onder Duterte nog meer geld verdwenen in de zakken van politici dan toch al gebruikelijk was in het land.

De trouwe Christopher Lawrence Go heeft zaterdag overigens bekend gemaakt dat hij zich kandidaat stelt voor het vicepresidentschap, ‘om de programma’s voort te zetten die Duterte in gang heeft gezet’. Ook van hem komen er geen excuses voor het geweld. ‘Laat het volk maar oordelen of hun kinderen veiliger zijn, nu er minder verslaafden over straat lopen’, zei hij.