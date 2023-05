Filipijnse oud-senator De Lima na zes jaar vrijgesproken van corruptie

De voormalige Filipijnse senator en mensenrechtenactiviste Leila de Lima verlaat het gerechtsgebouw in een politieauto nadat ze vrijdag werd vrijgesproken van een van de twee aanklachten die tegen haar liepen. Beeld AFP

De Lima moest niets hebben van de vroegere president Rodrigo Duterte, die na de presidentsverkiezingen van 2016 aan de macht kwam en vorig jaar juni aftrad. Duterte nam het niet zo nauw met de mensenrechten, de vrijheid van meningsuiting of de rechtsstaat. Zijn politieke tegenstanders smeet hij in de cel of liet ze vermoorden. Kritische media snoerde hij de mond.

Het meest omstreden was Dutertes bloedige strijd tegen de drugscriminaliteit. De ‘war on drugs’ zag hij als zijn belangrijkste opdracht als president. Duizenden drugsgebruikers en -handelaren, maar ook zwervers of daklozen werden zonder pardon en vaak onder mysterieuze omstandigheden vermoord door de doodseskaders van Duterte.

Toenmalig senator De Lima was een van de weinige critici van de president. Ze leidde een Senaatscommissie die schendingen van mensenrechten in de drugsoorlog onderzocht, maar dat duurde niet lang. Ze noemde Duterte onder meer een ‘sociopathische seriemoordenaar’, vlak voordat ze in 2017 op vage verdenkingen werd gearresteerd. Sindsdien zit ze, zonder serieus proces, gevangen.

Sinds president Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos junior vorig jaar aan de macht is gekomen, hebben diplomaten en mensenrechtenorganisaties opgeroepen De Lima vrij te laten.

De 63-jarige De Lima werd in 2021 al vrijgesproken van een andere zaak die was gebaseerd op beschuldigingen van Duterte. Ze komt niet direct vrij, omdat er nog een derde zaak tegen haar loopt. Bij het verlaten van de rechtszaal vrijdag noemde ze haar vrijspraak ‘het begin van mijn eerherstel’.