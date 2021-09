Filipijnse bokslegende in de race om presidentschap

De Filipijnse senator Manny Pacquiao (Pacman) stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen in 2022. Beeld REUTERS

De eerste rechtszaak loopt al. Apollo Quiboloy, invloedrijk evangelist en spiritueel boezemvriend van de huidige Filipijnse president Rodrigo Duterte, had het lef Manny Pacquiao (42) te beschuldigen van verduistering bij de bouw van een sportcomplex. En dat terwijl Pacquiao juist campagne voert tegen corruptie. Vandaar dat hij Quiboloy, hoofd van een kerkgenootschap met een slordige zes miljoen aanhangers, voor de rechter sleept wegens smaad.

Kemphanen



Duterte probeert op zijn beurt Pacquiao uit hun partij, de PDP-Laban-partij, te wippen. Tot de verkiezingen in mei 2022 staan deze twee oude politieke vrienden als kemphanen tegenover elkaar. Duterte, die niet verkiesbaar is voor een tweede termijn, heeft namelijk wel zin in de functie van vice-president.



Dat wordt alom gezien als een poging tot doorregeren achter de schermen, bijvoorbeeld via zijn populaire dochter Sara Duterte-Carpio. Die zegt niet te willen meedoen aan de presidentsverkiezingen, maar loopt ondertussen wel voorop in de peilingen.

Pacquiao roept in interviews de aanhang van de Dutertes op ‘anderen ook eens een kans te geven’. Kansen krijg je niet, daar vecht je voor: dat wist Pacquiao als kind al. Hij werd in 1978 geboren in een arm gezin van zes kinderen dat na de scheiding van zijn ouders aan de grond raakte. Als 14-jarige zwierf hij rond in de hoofdstad Manilla, waar hij zich met losse klusjes ternauwernood in leven hield, tot zijn talent voor boksen werd ontdekt.

Naar boven knokken

Al heeft hij zich letterlijk naar boven geknokt, een jeugd van schrijnende armoede is niet uniek voor Filipijnse politici. Een van de drie andere kandidaten voor het presidentschap is Francisco Domagoso. De huidige burgemeester van Manilla, filmster en leider van een progressieve partij, stilde als kind zijn honger met restjes uit vuilnisbakken van restaurants.

Volgens de peilingen loopt het Filipijnse electoraat nog niet warm voor ‘Pacman’ als president. Aan zijn populariteit ligt het niet. Pacquiao is een ongeëvenaard goede bokser en een allround beroemdheid: hij acteerde in een viertal niet bijster succesvolle films, zong middelmatig en was te zien in allerlei geinige televisieprogramma’s, zoals zijn eigen spelshow, Manny Many Prizes, waarin hij geld uitdeelde.

Het probleem zit in zijn politieke staat van dienst, die ondanks zijn twaalf jaar als volksvertegenwoordiger niet bepaald indrukwekkend is. Toen hij in 2009 voor het eerst een gooi deed naar een zetel, stemden veel fans opzettelijk niet op hem, omdat ze hoopten dat een verkiezingsnederlaag de toen nog jonge bokser in de ring zou houden. In 2010 werd hij alsnog senator, maar door zijn drukke internationale wedstrijdschema was hij de meest afwezige senator uit de Filipijnse geschiedenis.

Manny Pacquiao spreekt tijdens op een bijeenkomst van de PDP-Laban-partij in Manilla. Beeld AFP

Gebrek aan ervaring

Dat vergaven kiezers hem, maar als man van Duterte die zijn standpunten verkondigde, kwam Pacquiao als politicus niet uit de verf. Hij steunde Duterte in zijn meedogenloze strijd tegen drugs, vond het hoog tijd voor de invoering van de doodstraf, was even homofoob als Duterte en verdedigde diens kliek als die van corruptie en machtsmisbruik werd beschuldigd.

In een poging zelfstandiger over te komen, zet hij zich nu af tegen de president. Bijvoorbeeld met aanvallen op Dutertes zwalkende koers ten opzichte van China, dat grote delen van de zee rond de Filipijnen claimt. Duterte heeft alle denkbare posities tegenover Beijing ingenomen, maar hij is niet, zoals hij in zijn campagne in 2016 beloofde, ‘op een jetski’ naar de betwiste Spratly-eilanden gegaan om daar de Filipijnse vlag neer te poten.

Op die niet nagekomen verkiezingsbelofte valt Pacquiao hem aan, en in één adem stelt hij Duterte ook verantwoordelijk voor de toegenomen corruptie. Als Pacman regeert, komen alle politici met vuile handen en volle zakken elkaar tegen in de gevangenis, belooft hij.

Armoedebestrijding

Duterte pareert elke aanval door te wijzen op Pacquiao’s zwakke punt: gebrek aan bestuurlijke ervaring. ‘Ga eerst je huiswerk doen,’ zegt Duterte dan. Een trap tegen het zere been: natuurlijk was er in Pacquiao’s jeugd geen tijd voor school, maar in 2019 studeerde hij alsnog af in de politieke wetenschappen.

‘Ik ben een vechter en ik zal altijd blijven vechten, binnen en buiten de ring,’ zei Pacquiao toen hij zich zondag opwierp als presidentskandidaat. Hij belooft veel op het gebied van armoedebestrijding. Bijvoorbeeld gratis huisvesting voor bijna twee miljoen arme families en nieuwe ziekenhuizen. Dat bekt lekker in verkiezingstijd, maar het is niet genoeg voor de kiezers die denken dat Pacquiao niet genoeg ervaring heeft om te regeren.