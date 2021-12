Filipijnen vrezen plunderingen na orkaan, schade is enorm en hulp blijft uit

Een man loopt langs vernielde huizen en winkels op het eiland Siargao. De tyfoon Rai trok een spoor van vernieling door de Filipijnen. Beeld Jilson Tiu / Reuters

De ravage aan de kuststreken op de eilanden is enorm. ‘Daken zijn van de huizen afgeblazen, bomen en elektriciteitspalen zijn uit de grond gerukt, houten huizen zijn verwoest, oogsten vernietigd en dorpen weggevaagd’, zei een woordvoerder van het Rode Kruis tegen de Britse krant The Guardian.

De autoriteiten vrezen voor plunderingen als gevolg van voedseltekorten. Hulp komt moeizaam op gang vanwege de eilandenstructuur en omdat op veel plaatsen de telefoon- en elektriciteitsnetwerken platliggen. Er is daardoor nog veel onduidelijk over de omvang van de schade.

Geen water en voedsel

Op het toeristeneiland Siargao hebben inwoners ‘SOS’ op een weg geschilderd in het stadje General Luna, een hotspot voor surfers. Er zou geen water en voedsel meer zijn op het eiland. ‘Er is een enorm watertekort, we hebben hier in de buurt al plunderingen gezien’, zei hoteleigenaar Marja Abad O’Donnell maandag tegen CNN. ‘Ik ben nog steeds in shock.’

Zeker 1,8 miljoen burgers zijn getroffen door de orkaan en 630 duizend mensen zijn van hun huizen verjaagd. De gouverneur van Bohol, een van de zwaarst getroffen provincies, heeft de overheid op dinsdag in een radio-uitzending gesmeekt om snel hulpgoederen en voedsel te sturen, omdat anders het leger en veiligheidstroepen moeten worden ingeschakeld om plunderingen te voorkomen.

- Beeld -

‘De wanhoop neemt hier toe’

Vijf dagen na de storm zitten op het eiland Bohol nog altijd zeker 1,2 miljoen burgers zonder stroom en mobiel bereik. President Rodrigo Duterte beloofde afgelopen weekend bij zijn bezoek aan het getroffen eiland 35 duizend voedselpakketten te sturen, maar volgens gouverneur Arthur Yap is dat veel te weinig en zijn ze er bovendien nog niet, zei hij tegen DZBB Radio. ‘De wanhoop neemt hier toe.’

De Filipijnen is al een van de kwetsbaarste landen ter wereld voor natuurrampen, maar wordt door klimaatverandering steeds zwaarder getroffen. Rai was de vijftiende en zwaarste tyfoon van dit jaar en doet qua ravage denken aan tyfoon Haiyan uit 2013, die maakte bijna zesduizend dodelijke slachtoffers.