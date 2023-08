Filipijnen leggen landaanwinning bij Manilla stil wegens zorgen over natuurschade

Baggerschepen in de baai van Manilla, met op de voorgrond het gebouw van de Amerikaanse ambassade. Beeld AFP

De landaanwinning in de baai van hoofdstad Manilla is bedoeld voor onder meer de aanleg van hotels, casino’s, restaurants, woontorens en een luchthaven. Natuurbeschermingsorganisaties stellen dat de landwinning de baai ernstig beschadigt. Vorige week uitte de Amerikaanse regering ook zorgen over ‘onomkeerbare gevolgen’ voor de natuur.

Donderdag kondigde de Filipijnse minister van Milieu aan dat alle 22 landwinningsprojecten in de baai zijn stilgelegd door president Ferdinand Marcos Jr. De regering gaat onderzoeken wat de natuurschade is van de projecten. Ook gaat de regering de contracten voor de projecten doorlichten die getekend werden onder Marcos’ voorganger, president Rodrigo Duterte.

Mogelijk speelt de betrokkenheid van Chinese bedrijven mee bij de stillegging. Bij een van de projecten is een Chinees bedrijf betrokken dat op een Amerikaanse sanctielijst staat wegens de aanleg van gemilitariseerde eilanden in betwiste wateren in de Zuid-Chinese Zee. De VS bekritiseerden de Filipijnen voor de betrokkenheid van het bedrijf. Onder president Marcos Jr. zoeken de Filipijnen militaire toenadering tot de VS uit vrees voor Chinese expansiedrift.

De stillegging is goed nieuws voor natuurbeschermers die al jaren tegen de landaanwinning protesteren. Zij willen dat de projecten voorgoed worden beëindigd.

Sommige van de projecten zijn al vergevorderd. De Nederlandse baggeraar Boskalis begon in 2021 met de aanleg van 2.565 hectare land voor een nieuwe luchthaven. Het bedrijf verwachtte eind 2024 klaar te zijn met de landaanwinning ter waarde van 1,5 miljard euro.