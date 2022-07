Filipijnen blazen infrastructurele projecten met wanbetalend China af

De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi bezoekt de Filipijnse president Ferdinand Marcos junior in Manilla. Beeld via REUTERS

Dat is een opmerkelijke draai van Marcos, die te boek staat als China-vriendelijk politicus. Marcos beloofde voortzetting van het beleid van zijn voorganger Rodrigo Duterte, die zelfs de voor zijn land voordelige uitspraak van een internationaal arbitragehof over Chinese claims op betwist gebied in de Zuid-Chinese Zee aan de kant schoof om maar Chinese economische hulp binnen te halen.

In 2016 werd Duterte daarvoor in Beijing beloond met 27 projecten, van treinlijnen tot afkickcentra voor drugsverslaafden. In totaal zou China 9 miljard dollar aan voordelige leningen uit ontwikkelingsfondsen en 15 miljard dollar aan investeringen van het Chinees bedrijfsleven verstrekken. In de praktijk kwam er nauwelijks iets van terecht.

Aanvankelijk probeerde Marcos de Chinese projecten nieuw leven in te blazen, maar toen de Filipijnse regering er vorige maand op aandrong verder te gaan met stilgelegde plannen voor drie nieuwe treinlijnen ter waarde van bijna vijf miljard dollar, gaf Beijing niet thuis. Die door China ontworpen, gebouwde en gefinancierde spoorlijnen zijn belangrijk voor Marcos, die een ambitieus programma van zijn voorganger heeft geërfd voor overheidsuitgaven ter waarde van 100 miljard dollar voor de bouw van infrastructuur.

Dat programma liep echter onder Duterte grotendeels vast, dus smeekte Marcos China als ‘onze sterkste partner (...) het economisch herstel na de pandemie’ te stabiliseren. Marcos heeft vooral schulden op zijn begroting staan, die verder oplopen door economische maatregelen uit zijn eerste grote beleidstoespraak maandag – zoals opschorting van de aflossing van agrarische leningen om boeren meer speelruimte te geven om in hun bedrijf te kunnen investeren.

Voorzichtiger

Zonder Chinees geld kunnen de treinlijnen niet worden aangelegd, maar door de desastreuze effecten van de pandemie op de wereldeconomie is China de afgelopen twee jaar voorzichtiger geworden met uitlenen. Chinese banken worden inmiddels ook geconfronteerd met de nadelen van risicovolle leningen aan opkomende economieën in het mondiale zuiden.

Het Internationaal Monetair Fonds zegt dat 60 procent van de lage inkomenslanden en 30 procent van de meer welvarende opkomende economieën in het mondiale zuiden op het randje van een schuldencrisis balanceert of al bankroet is, zoals Sri Lanka en Zambia.

Filipijnse technocraten klagen over ‘een val van Chinese beloftes’, omdat de projecten vooral een zoethoudertje lijken om de Filipijnse regering zijn verzet tegen de Chinese claims op de Zuid-Chinese Zee te laten inslikken. Toen bleek dat Chinese geldschieters hogere rentetarieven hanteren dan vergelijkbare Japanse ontwikkelingsbanken, heeft Manilla de drie Chinese treinprojecten afgezegd. Vorige maand werden gezamenlijke olie- en gasprojecten met China in de Zuid-Chinese Zee ook al afgeblazen, na drie jaar vruchteloos onderhandelen.

De Chinese ambassade in Manilla houdt vol dat China en de Filipijnen voor ‘een gouden tijdperk’ van economische samenwerking staan, en wijt de vertraging aan de pandemie. Ook de Filipijnse regering gooit niet direct de deur dicht: iedere partij, ook een Chinese, is welkom te investeren.