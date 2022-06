Filipijnen beëindigen energieprojecten met China in betwist zeegebied

Beeld Getty Images

De onderhandelingen zijn al geruime tijd opgeschort, onder meer door Filipijnse woede over Chinese vissers die zich als gewapende milities ophouden in Filipijns zeegebied. De onderhandelingen over exploitatie van bodemschatten in de zeebodem van de economische zone van de Filippijnen zijn in 2018 begonnen als een poging van Beijing en Manilla de angel te halen uit een slepend grensconflict met China over de Zuid-Chinese Zee.

De Filipijnse regering heeft in 2013 de Chinese claims op vrijwel de gehele Zuid-Chinese Zee voor een arbitragetribunaal van de Verenigde Naties gebracht, dat in 2016 oordeelde dat China geen aanspraak kan maken op die gebieden. Al accepteerde China de legitimiteit van het arbitragehof niet, volgens de uitspraak mogen de Filipijnen wel degelijk binnen de eigen exclusieve economische zone tot 200 mijl van de kust gas en olie uit de bodem halen.

Dat zou de Filipijnen, die het grootste deel van hun energie noodgedwongen importeren, goed uitkomen, maar het grensgeschil met China bemoeilijkt exploitatie van de olie- en gasvoorraden. Buitenlandse partijen vrezen repercussies van het economisch veel machtiger Beijing als ze zich aan dat soort projecten wagen, omdat dit wordt gezien als partij kiezen voor de Filipijnen in het steekspel rond de Zuid-Chinese Zee.

Verzoenende houding

De Filipijnse president Rodrigo Duterte koos echter voor een verzoenende houding jegens Beijing, omdat hij probeerde Chinese miljoeneninvesteringen binnen te halen. Hoogstpersoonlijk haalde hij de uitspraak van het arbitragehof onderuit door Chinese vissers toe te staan te vissen in het deel van de Zuid-Chinese Zee waar de Filipijnen aanspraak op maken. Ook stemde hij in met onderzoek naar gezamenlijke olie- en gaswinning. Het is echter onmogelijk met China samen te werken zonder inbreuk op de eigen territoriale integriteit te doen, aldus minister Locsin.

Duterte maakte eerder onder druk van de publieke opinie een einde aan zijn gedoogbeleid voor Chinese vissers in wateren die de Filipijnen als hun eigen zee beschouwen. Nu zijn ook de gesprekken met Beijing over de energiebronnen van de baan. De neteligste kwestie in de Filipijnse buitenlandse politiek komt daarmee op het bordje van zijn opvolger Ferdinand Marcos terecht.

De zoon van oud-dictator Marcos, die later deze maand aantreedt, staat bekend om zijn warme banden met Beijing. Tijdens zijn verkiezingscampagne zei Marcos dat het zinloos is vast te houden aan het oordeel van het VN-tribunaal, omdat China dat toch niet erkent. De Chinese president Xi Jinping was een van de eerste staatshoofden die hem feliciteerde met zijn verkiezingsoverwinning in mei. Begin juni maakte Marcos echter een draai door te zeggen dat hij met de uitspraak van het arbitragehof de Chinese claims zal aanvechten. De Chinese ambassade in Manilla heeft nog niet gereageerd op het stopzetten van de gas- en oliebesprekingen.