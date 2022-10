Fikse stijging positieve testen. RIVM: najaarsgolf nu echt begonnen

Een drive-in testlocatie. Beeld Patrick van Katwijk / Getty

De afgelopen week zijn in Nederland dagelijks gemiddeld 2.719 positieve coronatesten gemeld, dat is een stijging van 55 procent ten opzichte van vorige week. Er zijn afgelopen week 23 duizend testen afgenomen, 63 procent daarvan was positief. Vorige week was 60 procent van de afgenomen testen nog positief. Ook in het rioolwater zijn meer virusdeeltjes te zien ten opzichte van vorige week.

Sinds begin september stijgt het aantal gemelde coronabesmettingen licht. Toen er vorige week een sterke toename te zien was ten opzichte van de week ervoor, sprak het RIVM al over een mogelijk begin van een najaarsgolf. Er is nog geen reden tot paniek, volgens het RIVM. ‘Hier hadden we rekening mee gehouden’, zegt de woordvoerder.

Vooral 50- tot 54-jarigen testten positief, 9 procent van het totaal aantal gemelde besmettingen kwam uit die leeftijdsgroep. In de veiligheidsregio Limburg-Zuid werden afgelopen week relatief de meeste besmettingen gemeld, 157 per 100.000 inwoners.

De vaccinatiegraad voor de nieuwe herhaalprik ligt nog relatief laag: 22 procent van alle 70-plussers heeft een prik gehaald in de najaarsronde.

Ook snelle stijging coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal nieuwe opnamen door corona op de verpleegafdeling steeg afgelopen week met 68 procent. Er liggen dinsdag 840 mensen in het ziekenhuis en 33 op de ic. Het aantal nieuwe opnamen door corona op de ic-afdeling is nog steeds laag, maar vergeleken met de week ervoor is het aantal ruim verdubbeld. Afgelopen week zijn 732 mensen met corona opgenomen in het ziekenhuis, waarvan 46 op de intensive care. Het merendeel van de opgenomen patiënten is ouder dan 60. Vorige week ging het nog om 443 nieuwe opnames, waarvan 24 op de ic.