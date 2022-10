Fikse boete voor Red Bull na overschrijding budget, maar Verstappen behoudt wereldtitel

Max Verstappen viert zijn wereldtitel in de Formule 1 met zijn teamgenoten van Red Bull. Beeld AP

Ook moet Red Bull een boete van zeven miljoen pond betalen. De Fia straft de renstal voor ‘een kleine overschrijding’ van het vorig jaar ingevoerde budgetplafond. De federatie was er veel aan gelegen een serieus precedent te scheppen voor de eerste overtreding van die limiet. Red Bulls concurrenten Ferrari en Mercedes dreigden het plafond anders zelf ook niet zo nauw te nemen.

De teams suggereerden zelfs dat de Fia met terugwerkende kracht puntenvermindering aan Red Bull zou moeten toekennen, wat Verstappens wereldtitel in het geding zou brengen. De Nederlander won vorig jaar het kampioenschap met een kleine voorsprong op de Mercedes-coureur Lewis Hamilton. Met haar beslissing blijft de racefederatie weg van de controverse die het ontnemen van Verstappens wereldtitel zou hebben opgeleverd. Wel bemoeilijkt de straf de ontwikkeling van Red Bulls auto in de toekomst.

Wat meespeelt in de besluitvorming is de openheid die Red Bull in de afgelopen weken gaf over zijn boekhouding. De Fia stelt dat de renstal zonder morren extra informatie toestuurde als daarom werd gevraagd. De federatie heeft dan ook ‘geen aanwijzingen of bewijzen’ dat de renstal ‘met slechte bedoeling, oneerlijk of frauduleus’ heeft gehandeld, schrijft zij in een verklaring.

Minder windtunneltijd

Waarschijnlijk is de 10 procent beperking in testtijd in de windtunnel schadelijker voor Red Bull dan de miljoenenboete. In de Formule 1 proberen teams hun aerodynamische vondsten allereerst uit in peperdure ruimten waarin zij perfect luchtstromen kunnen simuleren. Sinds vorig jaar krijgen de beste teams minder van die windtunneltijd in het nieuwe seizoen. Zo krijgen de kleinere renstallen een kans aan te haken bij de top.

Red Bull was als beste team dit seizoen in 2023 sowieso al beperkt als het gaat om het testen van aerodynamica (70 procent van de maximaal toegestane 320 sessies). Die handicap wordt nu nog groter. Dat betekent dat Verstappens renstal minder kan experimenteren met nieuwe vondsten en volgend seizoen ook minder slagkracht heeft in de onophoudelijke ontwikkelingswedloop in de koningsklasse.

De Fia liet weten dat Red Bull het plafond van 145 miljoen pond met 1,8 miljoen had overschreden. In de komende jaren wordt de limiet verder teruggeschroefd. Dat past in de ambities van de Formule 1-leiding om de sport gelijkwaardiger en zuiniger te maken.