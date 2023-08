Fietsfabrikant VanMoof is verkocht: ruim 600 medewerkers verliezen baan, inclusief oprichters

De Amsterdamse fietsfabrikant, die fraai vormgegeven maar prijzige e-bikes produceerde, ging zes weken geleden failliet. Beeld ANP

Daarmee is er definitief een einde gekomen aan het avontuur van de gebroeders Taco (45) en Ties (44) Carlier. Sinds de oprichting in 2009 produceerden de broers fraai vormgegeven maar prijzige e-bikes. Hoewel de VanMoof-fiets uitgroeide tot een statussymbool, kwam het bedrijf financieel nooit goed uit de startblokken. Het Amsterdamse bedrijf heeft sinds de oprichting geen cent winst gemaakt.

Sinds het faillissement, waardoor alle 700 Nederlandse werknemers hun baan kwijtraakten en alle Nederlandse filialen werden gesloten, was een tweetal curatoren naarstig op zoek naar een overnamekandidaat. Daar was grote haast bij, zei curator Jan Padberg eerder in een toelichting tegen de Volkskrant. ‘Belangrijk personeel telt zijn knopen en loopt weg. En er zijn softwaresystemen en andere diensten die we in de lucht willen houden.’

Verschillende partijen hadden een bod uitgebracht, en donderdag maakten de curatoren bekend wie de buit heeft binnengesleept. Het gaat om het Britse bedrijf Lavoie, dat elektrische steps van zo’n 2.000 euro per stuk verkoopt. Voor welk bedrag het bedrijf is overgenomen is niet bekendgemaakt. De handtekeningen onder de overname worden maandag gezet. Dan moet ook duidelijk worden wat er gaat gebeuren met de huidige VanMoof-bezitters en ‘hoe zal worden omgegaan met gedupeerde klanten’, aldus de curatoren.

Bijna iedereen ontslagen

Wel maakt het bedrijf direct duidelijk dat het de tent grondig gaat verbouwen. De VanMoof-medewerkers werden sinds het faillissement nog volledig doorbetaald door het UWV. Nu wordt duidelijk dat van de 700 bijna iedereen definitief hun baan kwijtraakt. Dat zegt Nick Fry, president-commissaris van McLaren Applied, het moederbedrijf van Lavoie, tegen het FD. Slechts vijftig tot zestig medewerkers mogen blijven.

Ook de oprichters Carlier worden uit het zadel gelicht, zegt Fry tegen de krant. ‘Wellicht kunnen ze in een adviesrol aan de slag. Maar dat is nog niet beslist. De leiding van VanMoof zal in handen komen van Lavoie-managers.’

Bedrijfsmodel op de schop

Het bedrijfsmodel wordt eveneens veranderd. Tot nu toe hield VanMoof vrijwel de hele productie in eigen hand, om maar niet afhankelijk te worden van grote leveranciers als Shimano en Bosch. Ook de verkoop hield het bedrijf eigen hand, waardoor klanten hun fiets naar speciale VanMoof-servicepunt moesten brengen, in plaats van naar de fietsenmaker om de hoek.

Daar wil de nieuwe eigenaar nu mee breken, zegt Fry. ‘VanMoof was kwetsbaar en had hoge kosten door het gebruik van unieke onderdelen. Wij willen meer gestandaardiseerde onderdelen gebruiken.’ Ook zal VanMoof voortaan het monopolie op service en verkoop vrijgeven. Daardoor moeten VanMoof fietsen in de toekomst bijvoorbeeld worden verkocht bij andere fietsdealers. Ook moeten klanten hun kapotte VanMoof af kunnen geven bij een willekeurige fietsenmaker. ‘Het gaat erom de unieke eigenschappen van de fiets te bewaren, zoals het design en de rijkwaliteit’, aldus Fry tegen de krant.