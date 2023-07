Fietsfabrikant VanMoof is failliet: hoelang kunnen klanten nog doorfietsen?

Fietswinkel Green Bikes in Haarlem doet nog steeds reparaties aan VanMoof-fietsen. Wel gebruiken ze steeds vaker andere onderdelen omdat de originele onderdelen opraken. Beeld Lina Selg

Het faillissement, dat maandag door de rechtbank van Amsterdam werd uitgesproken, beklinkt de ondergang van de fietsfabrikant. VanMoof werd in 2009 opgericht door de broers Taco (45) en Ties (44) Carlier. Ze maakten minimalistisch vormgegeven, maar prijzige e-bikes (een exemplaar kost gemakkelijk 2.500 euro).

Het bedrijf verkocht wereldwijd bijna 200 duizend fietsen. Daarin zaten veel zelf ontworpen onderdelen, want de broers Carlier wilden niet afhankelijk zijn van grote leveranciers. Daardoor moesten klanten met een defecte fiets wel steeds naar een speciaal VanMoof-servicepunt, in plaats van naar de fietsenmaker om de hoek.

Statussymbool

De VanMoof-fiets groeide in snel tempo uit tot een statussymbool, vooral in de grote stad. Financieel kwam de fietsenfabrikant nooit goed voor de dag. Alleen al in 2021 maakte VanMoof bijna 78 miljoen euro verlies, er is nooit een cent winst gemaakt. Het bedrijf moest daarom herhaaldelijk de hand ophouden bij investeerders.

Dat kon niet blijven duren. Vorige week woensdag kreeg VanMoof uitstel van betaling, maandag sprak de rechter het faillissement uit. De Nederlandse filialen, onder meer in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam, zijn gesloten. Het faillissement betreft alleen de Nederlandse tak: VanMoof blijft voorlopig fietsen verkopen in Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Taiwan.

Alle 800 Nederlandse werknemers zijn hun baan kwijt. Wel kregen ze van de broers-Carlier nog een bedankje in hun mailbox. ‘We zijn bedroefd, maar bovenal voelen we trots op wat we bereikt hebben’, voegden ze daaraan toe.

Grote onrust

Ondertussen blijft de onrust onder klanten groot. Zo zijn er mensen die hun tweewieler ter reparatie naar een servicepunt hebben gebracht, en vrezen dat ze die niet meer terugkrijgen. Sommigen hebben geprobeerd om aangifte van diefstal te doen bij de lokale politie. Dat is tevergeefs, liet de Amsterdamse politie dinsdag weten via Twitter. ‘Een faillissement betreft een civiele en geen strafrechtelijke aangelegenheid.’ Toch nog een beetje goed nieuws: volgens de curatoren kunnen deze eigenaren hun fiets binnenkort komen ophalen.

Blijft de vraag wat klanten moeten doen met hun VanMoof als die straks aan onderhoud of reparatie toe is. De herstelplaatsen van VanMoof zijn dicht, en de circa tien particuliere fietsenmakers die ook functioneren als VanMoof-servicepunt hebben nog amper onderdelen op voorraad, blijkt uit een steekproef van deze krant. Een nieuwe remblok of ketting gaat daar nog wel, maar sensoren, accu of het slot vervangen is ‘binnenkort niet meer mogelijk’. Sommige VanMoof-fietsers willen van dat risico af, en bieden hun rijwiel aan op Marktplaats tegen honderden euro’s korting.

Mensen die onlangs een fiets hebben besteld, kunnen waarschijnlijk fluiten naar hun geld. Zij kunnen zich melden bij de twee curatoren, maar volgens een woordvoerder van de Consumentenbond komen ze dan ‘achteraan in de rij te staan, want eerst moeten de Belastingdienst, het UWV en de bank betaald worden, en daarna gaat de curator kijken wat er nog over is voor bijvoorbeeld leveranciers en klanten’. Een website waar klanten hun claim kunnen indienen wordt binnenkort gelanceerd.

Overnamekandidaat

De twee curatoren, Jan Padberg en Robin de Wit, waren dinsdag onbereikbaar. Ze zijn op zoek naar een overnamekandidaat die het hele bedrijf, of onderdelen daarvan, willen kopen. Vóór het faillissement klopte het bedrijf tevergeefs aan bij concurrenten Pon (verkoper van onder meer de Gazelle) en Accell (Batavus, Sparta), berichtte Het Financieele Dagblad afgelopen week.

Volgens Bart Louwerier, die als advocaat bij Iersel Luchtman Advocaten tientallen faillissementen heeft afgehandeld als curator, wordt eerst gekeken naar partijen die voorafgaand aan het faillissement al interesse hebben getoond. ‘Daarnaast kan de media-aandacht rond VanMoof helpen om nog nieuwe potentiële kopers aan te trekken.’

De curatoren hoeven niet enkel naar de hoogste bieding te kijken, zegt Louwerier. ‘De curatoren zullen zeker kijken naar de prijs die geboden wordt. Maar de Hoge Raad heeft al een aantal keer uitdrukkelijk verklaard dat ze ook mogen kijken naar andere maatschappelijke belangen, zoals werkgelegenheid.’

Vallen consumenten ook onder die maatschappelijke belangen? Straks zitten de klanten, in Nederland rijdt minder dan 1 procent van de elektrische fietsbezitters een VanMoof, met een fiets waar geen onderdelen meer voor zijn. Zij hebben meer belang bij een firma die wil doorstarten, dan iemand die enkel met de octrooien aan de haal gaat. Louwerier: ‘Daar kunnen de curators inderdaad rekening mee houden. Vergeet ook niet dat ook consumenten schuldeisers kunnen zijn, bijvoorbeeld omdat ze een aanbetaling hebben gedaan of omdat hun kapotte fiets onder de garantieregeling viel.’