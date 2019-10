Fietsers krijgen het steeds moeilijker in de trein

De nieuwe Sprinter waar de Nederlandse Spoorwegen er 118 van heeft besteld bij de Spaanse fabrikant CAF. Beeld ANP

Het aantal ov-reizigers met een tweewieler groeit bijna te hard voor de NS om bij te benen. De Fietsersbond schat dat het aantal reizigers dat de fiets mee wil nemen, jaarlijks 10 à 20 procent groeit. Volgens directeur Saskia Kluit komen de treinen duizenden plekken tekort. Dat leidt tot frustratie bij zowel reiziger als conducteur, stelt ook Rover. ‘Onze vrijwilligers zien steeds vaker dat er geen plek in de trein is voor fietsen’, zegt Arjen Klinkert van Rover. ‘De reizigers moeten dan uit de trein gezet worden in verband met veiligheid. Dat moet anders.’ De Fietsersbond constateert ook een groeiend aantal klachten van leden.

Het probleem doet zich vooral in de zomer voor en op de trajecten rondom recreatiegebieden als de Veluwe, Leeuwarden en de Waddeneilanden. In de spitsuren mogen fietsen niet mee, de drukte is er dus juist tijdens de daluren. ‘Zeker in het weekend is het passen en meten’, weet Klinkert van Rover. ‘Dat vraagt om creatieve oplossingen.’

Een van de oorzaken van het probleem is dat je als reiziger van tevoren niet weet of een plek daadwerkelijk beschikbaar is of niet. ‘Je gaat nu op de gok naar het station’, zegt Klinkert. Het mogelijke gevolg: de fietser kan niet mee, en moet wachten op een volgende – hopelijk minder volle – trein. ‘Dat betekent langere reistijden die je niet kunt incalculeren. Als je met de treinen erna ook niet mee kan, kun je zo weer in een spitsuur terechtkomen’, aldus een woordvoerder van de Fietsersbond.

De Fietsersbond, Rover noch NS hebben harde cijfers over het jaarlijks aantal treinreizigers dat de fiets mee wil nemen. De belangenclubs willen de reizigersvervoerder graag adviseren hoe het leven te beteren. ‘De NS moet niet alleen kijken naar het gemiddelde aantal fietsplekken, maar vooral maatwerk toepassen’, stelt de Fietsersbond. ‘De NS kan bijvoorbeeld, zoals dat in Duitsland gebeurt, extra fietswagons hangen aan de treinen op drukke trajecten.’ Een andere oplossing: fietsen aan het voorwiel ophangen.

De NS erkent het probleem en wilt komend jaar onderzoek doen naar de knelpunten. ‘Pas daarna kunnen we kijken naar gepaste oplossingen’, zegt een woordvoerder van de NS. ‘Want het aanpassen van de treinstellen vraagt om grote investeringen.’ De vraag is of die met een duurder fietstreinkaartje zijn terug te verdienen.