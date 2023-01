‘Fietsende burgemeester’ moet Den Haag en de agrarische sector het eens laten worden over stikstof

Wouter de Jong, voorzitter voor de onderhandelingen van het Landbouwakkoord, in Utrecht voorafgaand aan gesprekken. Beeld Elisa Maenhout

Het paradijs is voor iedereen bereikbaar. En het mooie is: je hoeft niet eens je laatste adem uit te blazen om de Hof van Eden te bezoeken. Gewoon afslag 29 op de A27 nemen, of de stoptrein van Utrecht naar Den Bosch, en je bent er. Want ‘veel dichter bij het paradijs dan in Houten kun je niet komen’, zei Wouter de Jong ooit in een nieuwjaarsrede.

Die uitspraak was gekscherend bedoeld, maar ook weer niet helemaal. In zijn optiek is het blijkbaar goed wonen in de Vinex-stad. De winderige groeikern ten zuidoosten van Utrecht is al meer dan dertig jaar zijn domicilie. De in het Gelderse Ede geboren De Jong was er eerst wethouder en van 2013 tot 2019 burgemeester. Zijn vijf kinderen groeiden er op, maar zijn het paradijs inmiddels ontvlucht.

De Jong besloot eind 2018 af te zien van een tweede termijn als burgemeester, hoewel die herbenoeming een formaliteit leek. Na zes jaar burgemeesterschap begon te veel zich te herhalen, zei hij in een interview. Hij wilde meer tijd hebben voor zijn gezin en vaker een avondje naar de bioscoop kunnen. Zijn favoriete vrijetijdsbesteding, zeilen op de Waddenzee, was er de laatste jaren ook bij ingeschoten.

Een nieuwe Ed Nijpels

Sinds een maand heeft de 62-jarige oud-burgervader een nieuwe (bij)baan: oliemannetje in de stikstofcrisis. Minister van Landbouw Piet Adema stelde De Jong eind november aan als voorzitter/procesbegeleider van een nieuwe ronde onderhandelingen over stikstofreductie in de landbouw. ‘Hij is verantwoordelijk voor de architectuur en de procesvorming voor de totstandkoming van het Landbouwakkoord’, schreef Adema aan de Tweede Kamer.

Die uiterst bureaucratische taakomschrijving komt erop neer dat Wouter de Jong een nieuwe Ed Nijpels is. De oud-VVD-leider kreeg in 2018 de opdracht de binnenlandse klimaatonderhandelingen in goede banen te leiden. De Jong moet nu ongeveer dezelfde klus gaan klaren, maar dan op stikstofgebied.

Op het eerste gezicht is dat geen benijdenswaardige taak. De landbouworganisaties verzetten zich hevig tegen de ambitieuze stikstofdoelen die het kabinet hen oplegt. Desondanks heeft Adema de Tweede Kamer beloofd dat er uiterlijk in april een Landbouwakkoord ligt, met daaronder dus ook de handtekening van de boeren. De Jong moet die belofte van Adema nu gaan waarmaken.

Wie De Jongs curriculum vitae bestudeert, snapt wel waarom Adema juist hém heeft aangezocht voor deze netelige opdracht. Adema en De Jong zijn beiden lid van de ChristenUnie. Het spreekt in De Jongs voordeel dat hij in het verleden stevig milieubeleid voorstond, maar ook oog heeft voor het boerenbelang. Daarom is hij waarschijnlijk voor beide kemphanen in het stikstofdebat (natuurbeschermers en boeren) een aanvaardbare gesprekspartner, moet Adema hebben gedacht.

Onpartijdig

Rond 2005 maakte De Jong zich als wethouder sterk voor de plaatsing van windturbines in Houten, een standpunt dat hem door veel inwoners niet in dank werd afgenomen. Als gedeputeerde in het provinciebestuur van Utrecht pleitte hij in 2009 voor een flinke verduurzamingsslag in de woningbouw. In 2040 moest elk gebouw in de provincie energieneutraal zijn. Het liefst zou hij op elk Utrechts dak een kleine windturbine laten plaatsen, zei hij destijds tegen de Volkskrant.

Hij heeft zijn sporen verdiend bij adviesbureau Boerenverstand, waar hij na zijn burgemeesterschap geassocieerd partner werd. Boerenverstand adviseert over verduurzaming in de landbouw, zoals het verminderen van de meststromen. In september stond De Jongs naam onder een opinieartikel in het FD. Daarin pleit hij namens Boerenverstand voor een ‘langjarige beloning’ à raison van zo’n 500 miljoen euro per jaar, om boeren te verleiden minder krachtvoer en kunstmest te gebruiken – en zo de stikstofvervuiling te verminderen. Het massaal uitkopen van boeren en fors inkrimpen van de veestapel is niet de juiste manier om de stikstofcrisis aan te pakken, schrijft hij in het FD.

Desondanks hoeven de onderhandelaars aan de stikstoftafels niet bang te zijn dat voorzitter De Jong zich partijdig gedraagt, zeggen gemeenteraadsleden die hem als burgemeester hebben meegemaakt. ‘Hij kan zijn persoonlijke overtuiging goed scheiden van wat er maatschappelijk nodig is’, zegt Tijm Corporaal, voormalig fractievoorzitter van GroenLinks in Houten. ‘Toen hij hier burgemeester werd, had hij een nogal groen profiel. Partijen die tegen de plaatsing van windmolens zijn, bekeken hem een beetje wantrouwend. Maar ik heb hem er nooit op kunnen betrappen dat hij achter de schermen iets probeerde tegen te houden dat niet strookte met zijn opvattingen.’

De Jong maakte geen bezwaar tegen de komst van een abortuskliniek in de stad en gaf geen kik toen de gemeenteraad voor de zondagse openstelling van de Houtense winkels stemde. VVD-fractievoorzitter Eef Stiekema waardeert dat, want voor zijn partij was de zondagssluiting ‘een groot punt’. ‘Wouter was overal in de gemeente een graag geziene gast. Hij kan goed luisteren en bewaart altijd de rust. Hij is denk ik wel iemand die dit stikstofdossier objectief kan bekijken.’

De onderhandelaars aan de landbouwtafels moeten er wel voor waken lang van stof te zijn. Burgemeester De Jong had een bloedhekel aan de ellenlange gemeenteraadsvergaderingen, die niet zelden tot na middernacht doorgingen. ‘Je kon het aan hem merken als hij het zat was in de raad’, zegt VVD-fractievoorzitter Eef Stiekema. ‘Wij zijn vergadertijgers en als we te veel interrupties pleegden, dan kon hij aardig duidelijk maken dat het zo wel genoeg was.’