Fietsend door Parijs voel ik me altijd een Hollandaise

De fietspaden in Parijs zijn de afgelopen twee jaar flink uitgebreid. Beeld Eline Huisman

Als er één bezigheid is die een vreemd soort culturele trots in mij doet ontwaken, dan is het wel fietsen, en dan bedoel ik specifiek fietsen in Parijs. Onder leiding van burgemeester Anne Hidalgo wil de stad uitgroeien tot niets minder dan ’s werelds fietshoofdstad. Zo zei ze het echt, Parijs als la capitale mondiale du vélo.

Ik ben verrukt, natuurlijk. Als ik op mijn Amsterdamse omafiets de heuvel van Montmartre af zoef, of met de verkeersstroom rond Place de la Concorde opgeslokt word in de grootsheid van Parijs, voel ik me zowel vrij als thuis – een aangename combinatie. Hoe meer ruimte voor de fiets, hoe beter.

Tegelijkertijd is er de milde overmoed. Jullie willen een fietshoofdstad worden? Prima, kijk maar naar mij. Hoe ik Hollands behendig mijn fiets door de anarchie van het Parijse verkeer loods. Doen wij niet pretentieus over, die wendbaarheid zit ons in de genen (vooruit, en in het fietsdiploma).

Over de Parisienne zijn complete boeken geschreven, met titels als Altijd een Parisienne, gericht op het bereiken van de mengeling van mysterie en stijl die Parijse vrouwen aangeboren zou zijn. Rode lippenstift en ballerina’s helpen een eind op weg, net als langzaam een sigaret roken op het terras.

Op de fiets in Parijs voel ik me de ultieme tegenhanger van die Parisienne. Mysterieus noch stijlvol, met een boodschappenkrat voorop en in een tot poncho uitritsbare regenjas voor-het-geval-dat. Maar terwijl ik menige stadsbus passeer, zie ik in gedachten de passagiers me jaloers gadeslaan – zij gaat sneller, kan gewoon door rood, blijft fit en komt nog buiten ook. Hollandaise in de beste zin van het woord.

Mijn vriend denkt daar genuanceerder over. Die vindt mij niet zozeer een uithangbord voor Nederlandse fietscultuur, meer een opportunistisch gevaar op de weg. Geen zorgen, roep ik als ik kruislings over de weg voor de optrekkende auto’s langs schiet. Ik zwaai, werp blikken in voorruiten en knik-glimlach bij voorbaat dank. Kortom, ik communicéér!

Dat is nodig in Parijs, waar de fietspaden wonderlijk zijn aangelegd. Burgemeester Hidalgo heeft de transformatie tot fietshoofdstad in twee jaar tijd op stoom gebracht, geholpen door de pandemie. Tijdens de eerste lockdowns liet ze tientallen kilometers tijdelijke fietspaden aanleggen als alternatief voor het volle openbaar vervoer. Na haar herverkiezing zijn die permanent verklaard en uitgebreid.

De ‘coronapistes’ zijn stroken asfalt, afgezet met betonblokken en gele plastic paaltjes, waardoor Parijs soms een permanente bouwput lijkt. Op andere stukken is simpelweg een fietssymbool op de busbaan geverfd. Of is een fietsvak geschilderd, maar moet je halverwege de rijbaan kruislings oversteken om het pad links van de rijbaan te vervolgen. Soms houdt het fietspad gewoon abrupt op. Zou je omlijnde fietspaden keurig volgen, dan fiets je sowieso tegen paaltjes, lantaarnpalen en betonblokken op. Er is ruimte, maar die moet je wel claimen – milde overmoed is ook een overlevingsstrategie. Zeker op het groen geschilderde fietspad in mijn buurt. Het is de enige groenstrook in de omgeving en wordt dus ook als zodanig gebruikt: om in groepsverband op rond te hangen.

Deze week had ik me weer eens tevreden door een file naar voren gewurmd en tussen twee bumpers en een bus geperst, toen een kwade agent me van de fiets trok. Of ik 135 euro boete wilde? Iets té behendig geweest, dacht ik meteen. Maar daarvan leek ze geenszins onder de indruk. Het waren mijn oortjes. Ik had geen idee dat je die in Frankrijk niet mag dragen op de fiets. Ik kwam met de schrik vrij, maar fietste prompt zo braaf met de stroom mee dat ik een halfuur te laat op de eindbestemming belandde.