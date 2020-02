Fietsen over de snelweg voor gelijke rechten

‘O ja, en niet het streepje van de snelweg overgaan als we dat niet mogen, een boete is 360 euro.’ Beeld Pauline Niks

Vlak voordat de groep fietsers de oprit naar de Amsterdamse ringweg A10 nadert, worden er her en der nog wat geplastificeerde postertjes op ruggen geplakt met teksten als ‘Stop ongelijke behandeling’ en ‘Rondje A10, le jour de gloire est arrivé!’. De activisten willen laten zien dat artikel 1 van de Grondwet, het gelijkheidsbeginsel, in Nederland nog dagelijks wordt geschonden. Hun actie moet daarvan het concrete bewijs zijn, want als boeren met hun tractoren het verkeer op de snelweg platleggen, waarom zouden zij dat ook niet op de fiets mogen doen?

Daarnaast worden klimaatactivisten hard aangepakt door de politie, terwijl bij de boerenprotesten nauwelijks arrestaties zijn verricht, zegt Felix Woudenberg. Hij heeft dit zelf als klimaatactivist ook meegemaakt. ‘Ik wil laten zien hoe krom het is: boeren zetten zwaar geschut in en mogen dan met Rutte aan tafel, terwijl klimaatprotesten gelijk worden afgekapt.’

Frank van der Linde is de organisator van het protest en een doorgewinterde activist. Afgelopen zomer kwam hij nog in het nieuws met zijn daklozencamping in het Vondelpark. Van der Linde kijkt even vluchtig om zich heen, via Facebook hadden zestig mensen zich aangemeld voor de actie en waren er ruim negenhonderd geïnteresseerd. Er staan slechts tien mensen op het Stadionplein. Van der Linden: ‘Helaas is dit hoe activisme in Nederland werkt.’

Er vindt een groepsoverleg plaats: ‘Eerst ga ik even praten met de politie en daarna fietsen we langzaam naar de oprit van de A10. Daar worden we waarschijnlijk tegengehouden, dus dan gaan we in discussie en fietsen we door naar het Openbaar Ministerie (OM)’, legt Van der Linde uit. De groep knikt instemmend. ‘O ja, en niet het streepje van de snelweg overgaan als we dat niet mogen, een boete is 360 euro.’

Al fietsend vertrekt de groep richting de A10, bij de oprit wacht de politie hen op. Zoals verwacht verhinderen de agenten de activisten om de snelweg op te fietsen. Drie agenten staan met de armen over elkaar en weigeren in discussie te gaan. Van der Linde pakt de megafoon erbij: ‘What do we want?’ ‘Gelijkheidsbeginsel’, klinkt er in koor. ‘When do we want it?’ ‘Now!’

Klimaatactivisten willen de A10 op om te demonstreren, maar ze eindigen bij het Openbaar Ministerie. Beeld Pauline Niks

Een arrestatie willen de activisten niet riskeren, dus maakt de groep rechtsomkeert naar het centrum van de stad, waar het OM kantoor houdt, met het doel verhaal te halen bij hoofdofficier van justitie John Lucas. Van der Linde zet de sirene van de megafoon aan. ‘John Lucas kom naar buiten. We zijn het zat!’ Al snel wordt duidelijk dat Lucas niet naar buiten komt.

De sirene gaat nog een paar keer af, er worden nog wat leuzen geroepen en dan druppelen de activisten langzaam af. ‘Oké mensen, tijd voor koffie’, zegt Van der Linde. Ondertussen denkt hij al na over een vervolg van dit protest.