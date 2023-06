Fietsen, lopen en zwemmen: Maarten van der Weijden begint weer aan Elfstedentocht

Maarten van der Weijden tijdens het onderdeel zwemmen op de Ironman 5150. Beeld ANP

Het is niet de eerste keer dat de olympisch kampioen de 200 kilometer lange Elfstedentocht aflegt. In juni 2019 zwom hij 75 uur, een jaar eerder moest hij voortijdig opgeven. In 2021 haalde hij 80.000 euro op door vier dagen in een stromingszwembad te zwemmen. Eerder dat jaar deed hij een thuistriatlon.

De opbrengst gaat naar kankeronderzoek. Op de site van het evenement staat de teller voor ingezameld geld inmiddels op ruim 313.000 euro. Komende zaterdag moet de tocht zijn volbracht en finisht Van der Weijden weer in Leeuwarden.

De eerste aflevering van het tv-programma waarin Maarten van der Weijden wordt gevolgd trok zaterdag 338.000 kijkers op NPO 1.