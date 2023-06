Fietsen gestolen, wielerploegen konden niet meer starten in de van ronden van België en Slovenië

Renners van de Belgische ploeg Baloise Trek Lions. Beeld Getty

‘Afgelopen nacht werden wij het slachtoffer van een diefstal van onze fietsen en wielen. Jammer genoeg is het voor ons dus niet mogelijk om vandaag te starten in de laatste rit van de Baloise Belgium Tour’, twitterde Sven Nys, manager van de Belgische ploeg Baloise Trek Lions, zondagochtend. ‘Wij wachten het politie-onderzoek af.’

Baloise Trek Lions was met zeven renners actief in de Ronde van België: de Nederlanders David Haverdings, Joris Nieuwenhuis, Pim Ronhaar en Lars van der Haar, en de Belgen Dietmar Ledegen, Ward Huybs en Daan Mariën. Nieuwenhuis was de best geklasseerde, op ruim veertien minuten van klassementsleider Mathieu van der Poel. Normaal gesproken richt de ploeg zich op het veldrijden, maar in de zomer doen de renners ook mee aan koersen op de weg.

Toeval of niet, 900 kilometer verderop overkwam de Baskische wielerploeg Euskaltel-Euskadi hetzelfde. De ploeg meldde rond dezelfde tijd als Nys de diefstal van een bus met alle fietsen erin. De ploeg is daarom niet van start gegaan in de vijfde en laatste etappe van de Ronde van Slovenië. De best geklasseerde renner van die ploeg was Unai Iribar, op de zeventiende plaats met iets meer dan twee minuten achterstand op klassementsleider Filippo Zana.

10 duizend euro per fiets

De schade voor de twee ploegen is niet alleen sportief van aard, maar ook financieel. Het zijn relatief kleine spelers in de internationale wielerwereld, met een bijbehorend klein budget. Het vervangen van de fietsen, die ruim 10 duizend euro per stuk kosten, zal een flinke hap nemen uit de begroting.

Vanwege dat prijskaartje zijn de fietsen van profwielrenners al vaker het doelwit geweest van dieven. Met name de fietsen van het Amerikaanse merk Trek, waar Baloise Trek Lions op fietst, zijn in trek. Een jaar geleden werden de fietsen gestolen van de vrouwen van Trek-Segafredo. En bij de wereldbeker veldrijden in Benidorm afgelopen januari werd de fiets van Shirin van Anrooij van Baloise Trek Lions onder haar neus vandaan gestolen. Zij had echter twee reservefietsen mee en werd alsnog derde in die koers.

Maar voor de mannen van ­Baloise Trek Lions en Euskaltel-­Euskadi was de koers voorbij. De Ronde van België ­eindigde zondag met een rit van 195 kilometer rondom Brussel, waarin Mathieu van der Poel zijn voorsprong van 40 seconden ­op nummer twee Søren Waerenskjold behield en de ronde won. De dagzege was voor Fabio Jakobsen.

In Slovenië eindigde Filippo Zana in de heuvelachtige laatste etappe als tweede, waardoor hij de ronde op zijn naam schreef.