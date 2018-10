Fictieve sextingzaak als voorlichting: ‘Ik wil geen echte naaktvideo vinden hoor’

Rijnsburg Politie geeft voorlichting over sexting aan leerlingen op het Wellantcollege. Foto Marcel van den Bergh

‘Wie heeft er ooit naaktfoto’s ontvangen’, vraagt jeugdagent Herman Oude Veldhuis aan tien vmbo-brugklassers van het Wellantcollege in Rijnsburg. Het blijft stil. Niemand steekt zijn vinger op. Wel reageert een jongen door de leerling naast hem voorzichtig aan te wijzen. Er verschijnt een ongemakkelijke grijns op diens gezicht.

Een op de vijf jongeren stuurt wel eens een pikante foto naar een ander, blijkt uit onderzoek van kenniscentrum seksualiteit Rutgers. Maar tieners staan onvoldoende stil bij de gevolgen van het verspreiden van naaktbeelden, weet de jeugdagent. En het onderwerp bespreekbaar maken, dat gaat moeizaam.

‘Shitzooi’

Naar aanleiding van het toenemende aantal meldingen van slachtoffers – gemiddeld drie per dag – heeft de politie een nieuw voorlichtingsprogramma in het leven geroepen: ‘Shitzooi’. Agenten raden sexting af en willen leerlingen informeren over de mogelijke gevaren ervan.

Middelbare scholen in de gemeente Katwijk maken als eerste kennis met deze nieuwe voorlichting, maar de agenten hopen op een landelijke uitbreiding. Voor het eerst besteedt de politie veel aandacht aan de interactie met de scholieren en de aankleding van het lokaal bij het voorlichten.

Impact

Agenten in uniform voor de klas maken meer indruk dan een gewone docent, denkt de politie. Dat moet de les over de gevaren van sexting extra impact geven. ‘Is dat een echt pistool’, vraagt een leerling enthousiast.

De leerlingen zijn in de nieuwe voorlichtingsmethode onderdeel van een rechercheteam en bieden hulp bij deze fictieve zaak. Ze zitten op een stoel onder een witte politietent die normaal gesproken bij een plaats delict staat. Oude Veldhuis zet een korte film aan: een tienermeisje vertelt dat er seksvideo’s van haar zijn verspreid met haar ex-vriendje waar ze drie maanden mee samen was. Ze doet direct aangifte bij de politie.

Bewijsmateriaal

De klas moet anticiperen op de situatie: bekijken ze het verhoor van het ex-vriendje of een gewone vriend die ook betrokken is? De leerlingen kiezen voor het eerste. Terwijl ze naar het grote scherm turen, moeten ze belangrijke informatie en namen onthouden.

Via een digitale link kunnen ze een kijkje nemen in de telefoon van de verdachte om bewijsmateriaal te zoeken. ‘Maar ik wil geen echte naaktvideo vinden’, roept een leerling snel. Geen zorgen, stelt de wijkagent gerust: zulke beelden zouden zelfs in de voorlichting strafbaar zijn.

Criminalisering

Via het simuleren van een realistische sextingzaak probeert de politie het probleem levensecht te maken voor de jongeren. Er is ook kritiek op de methode. Een politie-uniform en een politietent dragen bij aan de criminalisering van sexting, vreest Willemijn Krebbekx. Zij deed onderzoek naar sexting onder middelbare scholieren en is werkzaam bij Atria, een kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis.

De politie geeft voorlichting leerlingen op het Wellantcollege over sexting. Foto Marcel van den Bergh

‘Het echte probleem is het ongevraagd doorsturen van beelden, waarna het slachtoffer gevoelens als schuld en schaamte ervaart. Dat moet aangepakt worden.’ Om sexting bespreekbaar te maken, moet je het onderwerp op dezelfde manier behandelen als andere schoolthema’s, vindt de onderzoeker. Bovendien wordt sexting door een groot deel van de jongeren niet als crimineel maar als ‘aangenaam’ bestempeld. Dat komt tijdens de les echter niet naar voren. De politie raadt sexting af, omdat het fout kan gaan. ‘Maar dat is niet het hele verhaal’, aldus Krebbekx.

Sexting hoort bij de leeftijd en moet niet als grensoverschrijdend worden beschouwd, vindt ook Justine Pardoen, specialist mediaopvoeding bij Bureau Jeugd en Media. De ‘doorstuurders’, daar zou de campagne zich op moeten richten. Pardoen mist vooral het pedagogische en emotionele aspect bij de politieles. ‘De politie is niet geschikt om kinderen te informeren over seksuele ontwikkeling. Dat is de taak van deskundigen.’

‘Zorgelijke situatie’

De school is niettemin enthousiast over de voorlichting. Het laat leerlingen nadenken over hun keuzes en dat kan vervelende situaties voorkomen, denkt Bert van Geel. Elk jaar maakt de coördinator onderwijsondersteuning van het Wellantcollege wel een keer mee dat sexting uit de hand loopt. De ene keer heftiger dan de andere. ‘Een zorgelijke situatie’, noemt hij het. De politieles krijgt daarom een vervolg bij de mentorklassen.

Een buitenstaander die de seksvideo verspreidde, wordt opgepakt. Daarmee eindigt de videoreeks tijdens de voorlichting. In een ander lokaal wacht Bureau Halt de leerlingen op. Daar krijgen ze op de ‘ouderwetse’ manier informatie over juridische straffen en de gevolgen voor het slachtoffer.

‘Het is heel leerzaam om te zien hoe de politie te werk gaat’, vindt leerling Henk van Duyn (12). Zijn klasgenoot Joas Maaskant (13) zou gelijk een melding doen bij de politie als hij het slachtoffer kent, zegt hij. ‘Een foto doorsturen is heel erg. Wie doet zijn vriend of vriendin dat nou aan?’ De tiener vindt het goed dat de les wordt verzorgd door agenten in uniform in plaats van normale docenten. ‘Dan blijft het beter hangen.’