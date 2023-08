Fiat-familie Agnelli na investering van 2,6 miljard in één klap grootste aandeelhouder Philips

Exterieur van Philips Healthcare. Beeld ANP

Dat hebben Philips en Exor maandagochtend bekendgemaakt. Exor is de in Nederland gevestigde holding van de Italiaanse familie Agnelli, bekend van autofabriek Fiat. De holding heeft verder belangen in autofabrikanten als Stellantis en Ferrari, en is eigenaar van voetbalclub Juventus. Met de investering wordt Exor direct de grootste aandeelhouder van Philips, op afstand gevolgd door vermogensbeheerders BlackRock (5,75 procent van de aandelen), Artisan Investments (5,13 procent) en T. Rowe Price Group (4,98 procent).

Tijdens een telefonische persconferentie benadrukte het bedrijf dat Exor een langetermijninvesteerder wordt van Philips. In ruil daarvoor mag het bedrijf een lid leveren aan de raad van commissarissen van Philips. Topman Roy Jakobs spreekt van een ‘belangrijke dag voor Philips’. ‘We zijn verheugd dat we Exor mogen verwelkomen.’

Lees ook: Waarom de schatrijke familie Agnelli aan de Zuidas zit

Amsterdam is het epicentrum van Exor, de nieuwe grootaandeelhouder van Philips. Sinds een jaar heeft de onderneming – althans juridisch en fiscaal – ook met een notering op de beurs. Waarom verliet het bedrijf zijn thuisland Italië? Lees hier onze analyse.

Van gloeilamp naar zorgapparatuur

De vermaarde Eindhovense multinational werd vorige eeuw groot met de productie van gloeilampen, scheerapparaten en breedbeeldtelevisies. Inmiddels is de navelstreng met dat roemruchte verleden doorgeknipt. Philips vormde zich van elektronicaconglomeraat om tot medisch technologiebedrijf; airfryers en strijkijzers maakten plaats voor MRI-scanners, defibrillatoren en beademingsapparaten.

Dat gaat niet zonder slag of stoot: het bedrijf is al ruim twee jaar verwikkeld in een kostbare affaire met slaapapneu-apparaten, waarvan afbrokkelend isolatieschuim kanker zou kunnen veroorzaken. Hoewel het met die gezondheidsschade volgens Philips wel meevalt – uit onafhankelijke onderzoeken zou geen verhoogde kans op kanker zijn gebleken – heeft de affaire het bedrijf hard geraakt. Het waarde van het aandeel is sinds juni 2021 gehalveerd en schommelt nu rond de 20 euro.

Grote zak met geld

Volgens de overeenkomst tussen Exor en Philips mag het investeringsfonds maximaal 20 procent van de aandelen bezitten. Daarmee is het bedrijf een minderheidsaandeelhouder. President-commissaris Feike Sijbesma zegt desgevraagd dat zowel Exor als Philips ‘niet de intentie heeft om daarvan af te wijken, zeker niet’. Ook bezweert hij dat de nieuwe aandeelhouder niet van plan is de koers van Philips te verleggen. ‘We zullen naar hun ideeën luisteren. Maar ze hebben een volledig vertrouwen in ons.’

Exor zit op een grote zak met geld sinds het eind 2021 een van haar ondernemingen verkocht. Het ging om de op Bermuda gevestigde herverzekeraar PartnerRe. Die verkoop leverde 7,8 miljard euro op. Sindsdien heeft Exor meerdere investeringen gedaan in de gezondheidssector. Het bedrijf kocht vorig jaar voor 833 miljoen euro 10 procent van de aandelen van het Franse Institut Mérieux. Ook legde het 67 miljoen euro neer voor 45 procent van de aandelen van het Italiaanse Lifenet Healthcare.