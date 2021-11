Feyenoordsupporters bekladden Berlijnse Muur, daders gearresteerd

De East Side Gallery werd dinsdagnacht beklad. Beeld ANP / Imago Sportfotodienst GmbH

Rond kwart voor twee in de nacht betrapte een medewerker van een lokaal beveiligingsbedrijf de twee mannen van 21 en 25 jaar op heterdaad, meldt het politiekorps van de Duitse hoofdstad. De verdachten sloegen op de vlucht, maar konden later door de gealarmeerde hulpdiensten in de omgeving van de Muur worden gearresteerd.

Volgens de politie waren op de handen van het tweetal verfresten te zien. Bovendien hadden de mannen bij hun arrestatie verscheidene blikken spuitverf op zak. Nadat de politie hen had geïdentificeerd, zijn de verdachten overgedragen aan een in misdaad rond sportevenementen gespecialiseerd team van de recherche van deelstaat Berlijn.

Feyenoord speelt donderdagavond in de Conference League, de derde Europese voetbalcompetitie voor clubs, een uitwedstrijd tegen 1. FC Union Berlin. Fans van de thuisploeg hebben de letters inmiddels overgeschilderd met hun eigen clubnaam.

Supporters van 1. FC Union Berlin hebben woensdag de naam van hun favoriete club over de graffiti van de Feyenoord-aanhangers heen geschilderd. Beeld Reuters

Ook de vorige ontmoeting tussen Feyenoord en Union Berlin, twee weken geleden in Rotterdam, verliep niet zonder problemen. Op de avond voor de wedstrijd viel een groep Rotterdamse hooligans het café binnen waar op dat moment de Berlijnse clubdirectie verbleef.

Bestuur en supporters van Union zijn daarnaast nog steeds boos over het optreden van de Rotterdamse politie op de wedstrijddag. Bij charges van de ME vielen meerdere gewonden en zo’n 75 Duitsers werden aangehouden. Supportersgroeperingen van Union Berlin roepen hun fans op om geen wraak te nemen voor de ongeregeldheden in Rotterdam.

Toch is er de Berlijnse politie veel aan gelegen om de supporters van de twee clubs gescheiden te houden. Feyenoord verkocht ruim 5.200 kaarten voor de wedstrijd. De Duitse politie hoopt dat de Rotterdamse fans met de metro naar het stadion gaan. Fans van Union Berlin worden opgeroepen om met de S-Bahn, een soort sneltram, te reizen. De politie denkt ook aan aparte looproutes voor fans van beide clubs in het centrum van de hoofdstad.

Bij aankomst van een trein met Feyenoordfans op het Centraal Station van Berlijn werden groene rookbommen afgestoken. Voor zover bekend zijn daar geen mensen aangehouden. De supporters verspreidden zich na aankomst over de stad.

Het is overigens niet voor het eerst dat Feyenoordfans bij een uitwedstrijd in een Europese hoofdstad een toeristentrekpleister te lijf gaat. In 2015 molesteerden supporters in de aanloop naar een uitwedstrijd in Rome de beroemde, door Bernini gemaakte zeventiende-eeuwse fontein La Barcaccia aan de voet van de Spaanse Trappen.