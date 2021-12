Feyenoord wil nog steeds nieuw stadion, mits het goed is voor de club

Terwijl in het Rotterdamse Stadhuis de gemeenteraad een delegatie van de club ondervroeg over de stand van zaken met betrekking tot het nieuwe stadion van de club, won Feyenoord in de lege 'oude' Kuip de laatste groepswedstrijd in de Conference League met 2-1 van Maccabi Haifa. Cyril Dessers, die hier juichend wegloopt, maakte de eerste goal. Beeld AP

De Rotterdamse gemeenteraad had afgevaardigden van de voetbalclub Feyenoord, het stadion Feijenoord, ontwikkelaar Nieuw Stadion bv en Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas (Stigam) uitgenodigd voor een gesprek. De partijen die betrokken zijn bij de gebiedsontwikkeling Feyenoord City, dat naast een nieuw stadion ook de bouw van een nieuwe wijk behelst, konden zo toelichting geven over hoe het staat met de plannen voor een nieuw voetbalstadion. Moussault antwoordde met een volmondig ja op de vraag van GroenLinks of Feyenoord nog een nieuw stadion wil. ‘Mits het goed is voor Feyenoord’, voegde hij eraan toe.

De voetbalclub liet vorige maand weten plannen voor een nieuw stadion wegens bouwkosten die 180 miljoen euro hoger uitvallen te heroverwegen en volgende zomer met een besluit te komen. Moussault lichtte toe dat de club hiervoor mogelijkheden onderzoekt om in april met een realistische optie te kunnen komen. Tot augustus zou tijd nodig zijn om de details hiervan uit te werken. Onder de partijen was onduidelijkheid over met hoeveel de bouwkosten waren gestegen. Roel Vollebregt van Nieuw Stadion bv liet weten dat het 100 miljoen euro was, maar met correcties kwam dat neer op 180 miljoen, het bedrag zoals Feyenoord in een persconferentie destijds noemde.

Gesprek met supporters

Moussault gaf ook aan twee supportersgroepen uitgenodigd te hebben voor een gesprek, ‘aangezien de betrokkenheid van supporters altijd een issue is geweest in dit dossier’. Een hiervan heeft inmiddels het gesprek gehad. Ook wordt een representatieve supportersgroep meegenomen in het opnieuw bekijken van de plannen en het onderzoeken welke opties mogelijk zijn, waarbij ook een verbouwing van de huidige Kuip niet wordt uitgesloten.