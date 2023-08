Feyenoord treft Atlético Madrid in Champions League, PSV gekoppeld aan oude bekenden Arsenal en Sevilla

Voormalig Chelsea-speler Joe Cole haalt het lootje van Feyenoord uit de koker. Beeld Massimo Pinca / Reuters

Als kampioen van de eredivisie zat Feyenoord tijdens de loting in de pot der favorieten, waardoor het van tevoren wist dat het de beste Europese clubs zou ontlopen. Deze loting biedt de Rotterdammers dan ook perspectief om te overwinteren in Europa. Het Schotse Celtic staat niet te boek als de Europese top, terwijl Feyenoord vorig jaar in de Europa League al bewees dat het Lazio uit Rome onder zich kan houden.

Met Atlético Madrid treffen de Rotterdammers wél een topclub. De club heeft een opmerkelijk record in handen: Atlético speelde drie keer een finale in de hoogste Europese clubcompetitie, maar won er geen één. De Madrilenen zullen zich in elk geval willen revancheren voor hun optreden in Europa vorig seizoen, toen de club in zijn groep als laatste eindigde.

PSV

PSV, dat zich woensdagavond ten koste van Glasgow Rangers plaatste voor de Champions League-groepsfase, werd tijdens de loting gekoppeld aan twee tegenstanders die het nog kent van vorig seizoen. In de Europa League speelden de Eindhovenaren twee wedstrijden tegen Arsenal en twee tegen Sevilla. Tegen beide tegenstanders won en verloor PSV een keer.

RC Lens is voor PSV-trainer Peter Bosz een oude bekende. De eerste maanden van vorig seizoen stond Bosz nog aan de leiding bij het Franse Olympique Lyonnais. In die competitie eindigde Lens vorig seizoen als tweede. Op papier lijkt de Noord-Franse club de eenvoudigste tegenstander voor PSV te worden.

Over de auteur

Pepijn de Lange is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Groep F

Voetbalfans zullen zich de komende maanden ook verheugen op de wedstrijden in groep F. Met Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, AC Milan en Newcastle United is deze groep dit seizoen de ‘poule des doods’. Een ander topaffiche in de groepsfase is het treffen tussen Bayern München en Manchester United.

Het was voor het eerst in vijf jaar dat er twee Nederlandse clubs in de koker zaten bij de loting van de Champions League-groepsfase. Een onderlinge ontmoeting tussen PSV en Feyenoord – zoals in 2002 in de kwartfinale van de later door de Rotterdammers gewonnen Uefa Cup – was op voorhand uitgesloten. In de groepsfase kunnen clubs uit hetzelfde land elkaar namelijk nog niet treffen.

Volledige loting groepsfase Champions League

Groep A: Bayern München (Dui), Manchester United (Eng), Kopenhagen (Den), Galatasaray (Tur). Groep B: Sevilla (Spa), Arsenal (Eng), PSV (Ned), RC Lens (Fra). Groep C: Napoli (Ita), Real Madrid (Spa), SC Braga (Por), Union Berlin (Dui). Groep D: Benfica (Por), Internazionale (Ita), Red Bull Salzburg (Oos), Real Sociedad (Spa). Groep E: Feyenoord (Ned), Atlético Madrid (Spa), Lazio (Ita), Celtic (Sch). Groep F: Paris Saint-Germain (Fra), Borussia Dortmund (Dui), AC Milan (Ita), Newcastle United (Eng). Groep G: Manchester City (Eng), RB Leipzig (Dui), Rode Ster Belgrado (Ser), Young Boys (Zwi). Groep H: Barcelona (Spa), Porto (Por), Shakhtar Donetsk (Oek), Royal Antwerp (Bel).

Europees avontuur

PSV en Feyenoord hebben nu een kleine drie weken de tijd om zich voor te bereiden op hun tegenstanders. Op dinsdag 19 of woensdag 20 september beginnen ze hun Europese avontuur. Medio december staan de laatste groepswedstrijden op het programma. Het precieze speelschema wordt later bekendgemaakt.

De loting voor de groepsfases van de andere Europese clubtoernooien, waar Ajax, AZ en FC Twente zich donderdagavond voor hopen te kwalificeren, vindt vrijdagmiddag plaats. Na één uur weten de clubs in de Europa League wie zij in de groepsfase treffen. Om half drie volgt de loting voor de Conference League.