Feyenoord-trainer Slot na verloren finale: ‘Te vroeg om trots te zijn, pijn overheerst’

Feyenoord-trainer Arne Slot probeert zijn spelers te troosten na afloop van de verloren Conference League-finale tegen AS Roma. Beeld Pro Shots / Stanley Gontha

‘Jammer dat we niet begonnen zoals we na rust speelden, dan hadden we meer kansen gehad. Je weet dat als ze scoren, ze het dan lam leggen’, vond keeper Bijlow, die voor het eerst sinds 10 maart weer speelde na een operatie aan zijn voet.

Het doelpunt van Roma-aanvaller Zaniolo viel na ruim een half uur. Het was goedbeschouwd de enige kans voor rust. Slot weet die magere eerste helft niet aan zenuwen. ‘De eerste vijftien minuten vond ik nog de beste van ons in die helft. Maar het lukte niet een fatsoenlijke kans uit te spelen, we waren niet goed genoeg aan de bal. Heeft te maken met keuzes van spelers. Er ging te veel door het midden, terwijl er meer ruimte aan de zijkanten lag dan we dachten. In de rust heb ik dat nogmaals aangegeven, dat we sneller de bal van de ene kant naar de andere moesten verplaatsen. Dan konden we ook de buitenspelers sneller aan het werk zetten.’

Dat lukte veel beter na rust. Bijlow: ‘Toen hadden we volle bak druk op hen, werd Roma werd ook niet meer gevaarlijk.’

Slot hoefde zijn ploeg in de rust niet op te lappen. ‘In een finale achter komen is niet prettig, tegen een Italiaanse ploeg zeker niet en als die gecoacht wordt door Mourinho al helemaal niet. Maar we hebben vaak bewezen dat we kunnen terugkomen dit seizoen. We hebben kansen gecreëerd, geen tientallen, maar die krijg je niet tegen Italiaanse ploeg, zeker niet getraind door Mourinho.’

Nog geen trots

Het was te vroeg voor Bijlow en Slot om trots te voelen. Bijlow: ‘Het doet pijn, we hebben een fantastische campagne gehad. Rotterdam en Feyenoord weer op de kaart gezet door voor het eerst in 20 jaar weer een finale te halen. Maar we wilden die beker mee naar huis nemen voor Rotterdam en Feyenoord.’

Slot bedankte na afloop zijn spelers. ‘Ik heb gezegd dat ik hun teleurstelling niet kan wegnemen. Ik heb ze wel bedankt, dat ik het een voorrecht vond een heel jaar met hen te werken. Er is niet één dag dat ze niet met plezier en energie hebben gewerkt. Straks op vakantie kijk je terug, dan hebben we het goed gedaan afgelopen seizoen. Nu voel ik enorme teleurstelling, omdat ze er weer alles aan gedaan hebben om te winnen, altijd gesteund door het Legioen. Voor de supporters hadden we die beker ontzettend graag meegenomen naar Rotterdam.’