Feyenoord schrapt nieuw stadion, trekt zich terug uit Feyenoord-City

Feyenoord heeft besloten te stoppen met Feyenoord City, het project waaronder de bouw van een nieuw stadion valt. Dat meldt de regionale zender RTV Rijnmond. Het fonkelnieuwe stadion zou moeten verrijzen op de Zuidelijke Maasoever. Daar wordt al tien jaar over gesproken en er zijn al diverse plannen gesneuveld.

Reden voor Feyenoord om de stekker eruit te trekken is dat het maximumbedrag van 441 miljoen euro ruim zal worden overschreden doordat bouwmaterialen fors duurder zijn geworden en betrokken bouwgiganten minder risico’s zouden willen lopen. Er was veel weerstand tegen het nieuwe stadion bij een deel van de fans. Ook binnen de club komt men moeilijk op één lijn.

Feyenoord City

Het stadion behoort tot een stadsontwikkelingsproject genaamd Feyenoord City, waar ook 3.700 woningen, vele horecagelegenheden, parken en sportvelden moeten verrijzen. Hoe dat verder zou moeten zonder stadion is de grote vraag. Er zijn al tientallen miljoenen euro’s in de plannen gestoken.

Begin volgende week is er topoverleg tussen de gemeente, stadion Feijenoord en de president-commissaris van Feyenoord, Toon van Bodegom, over hoe het verder moet.

Feyenoord speelt momenteel in stadion Feijenoord De Kuip, dat is geopend in 1937, maar daarin is de laatste jaren nauwelijks geïnvesteerd. Het is, zeker in de avond, dankzij de karakteristieke lichtmasten nog steeds een van de meest sfeerrijke stadions, waar elke kier, doorgang en hoek zijn eigen verhaal heeft. Feyenoord won er de laatste Europese prijs voor een Nederlandse club, de Uefa Cup in 2002. Vooral door het gefluit en geschreeuw van de aanhang, dat weerkaatst wordt door de zilveren overkapping, spelen tegenstanders er met knikkende knieën.

Impressie van Feyenoord City, met het nieuwe stadion van Feyenoord en op de achtergrond de Kuip. Een impressie van het Rotterdamse architectenbureau OMA. Beeld Copyright OMA

Onder de supporters zijn er voorstanders van een nieuw stadion, maar ook zijn er genoeg fans die vrezen dat de vertrouwde rauwe sfeer in zo’n nieuw stadion, ook door verhoging van de toegangsprijzen, niet zal terugkeren. Ook wordt gevreesd dat Feyenoord er, door de hoge kosten, uiteindelijk meer geld op zou verliezen dan genereren. Medewerkers en andere betrokkenen werden lastiggevallen door fanatieke tegenstanders van het nieuwe stadion. Algemeen directeur Mark Koevermans maakte anderhalve week geleden bekend op te stappen vanwege de bedreigingen. Op de achtergrond speelt ook een interne machtsstrijd binnen geledingen van de club.

De Kuip

Tijdens de wedstrijd tegen AZ van afgelopen zondag zat De Kuip ramvol. Openlijke uitingen voor of tegen het nieuwe stadion bleven uit, maar vooraf ging menig gesprek erover. De avond ervoor, toen berichten over het einde van het nieuwe stadion de ronde deden, stak een groep fans vreugdevuurwerk af voor het stadion, hoewel allerminst zeker is hoe het verder zal moeten met De Kuip. ‘De toiletvoorzieningen schieten tekort en als er iemand achter je langs loopt heb je bijna een nekhernia, want de krappe stoeltjes zijn te dicht op elkaar geplaatst,’ zegt Joop van Daele, die in 1970 de Europa Cup I en wereldbeker won met Feyenoord, staand in de rij vlak voor Feyenoord-AZ. ‘Met een nieuw stadion verviervoudig je in het beste geval je budget. Hier kunnen we niet verder. De herinneringen? Die zitten in je hoofd.’

Oud-coach Leo Beenhakker, die achter Van Daele langs schuifelt, is juist blij dat Feyenoord City niet doorgaat. Hij woont op de plek waar Feyenoord City moet verrijzen. ‘Ik heb alles gevolgd van nabij. Ik heb het altijd al een kansloos project gevonden.’